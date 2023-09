Monica Tatoiu, o figură polarizantă a showbiz-ului din România, a recunoscut public ce pensie lunară primește după o viață de sacrificii.

Pentru a-și asigura o viață de lux acum, a trebuit să facă sacrificii. Acestea, la rândul lor, îi sunt reproșate de către fiul ei. Întrebată dacă este milionară, vedeta a confirmat că da, subliniind că a ajuns la acest statut prin metode corecte.

Aceasta spune că are o pensie de 22 de mii de lei, însă este pe contributivitate. Monica Tatoiu a mai spus că pentru a avea o astfel de pensie și-a neglijat copilul. Aceasta a povestit că fiul ei a crescut și cu șoferii și cu femeia de serviciu.

De altfel, ea a spus că și-a plătit mereu toate taxele și impozitele. Monica Tatoiu a spus că nu a făcut nicio „măgărie”.

Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal? Dar am o pensie de 22 (n.r de mii de lei), deci pe lângă banii mei. N-am bani afară, toți banii mei sunt în România, deci eu dorm liniștită noaptea, n-am făcut șmecherii. Mi-am plătit toate taxele și impozitele, de asta am 22 de mii de lei pensia, pe contributivitate. N-am făcut nicio măgărie pentru că sunt foarte deșteaptă și modestă”, spune aceasta.

„Da. Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu șoferu, cu cei doi șoferi ai mei, și cu femeia de serviciu și-mi reproșează. Multe din defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp să mă ocup de el.

Femeia de afaceri este căsătorită cu Victor Tatoiu de mai bine de 34 de ani și au împreună un fiu de 29 de ani, pe nume Victor.

În timp ce a obținut un succes profesional semnificativ, viața ei personală a avut parte de provocări. Înainte de actuala căsătorie, ea a trecut prin două divorțuri, ambele atribuite unor probleme de infidelitate.

În 1994, aceasta a devenit mamă, dar bucuria i-a fost distrusă când a primit vestea că băiețelul ei avea șanse minime de supraviețuire din cauza unui plămân nefuncțional. Monica Tatoiu a împărtășit recent călătoria ei emoțională la aflarea diagnosticului copilului ei.

„29 martie 1994, era într-o marți, la ora 09:00, în Spitalul Universitar. Am făcut cezariană de frică, era să mor de la anestezie. Copilul s-a născut cu un plămân nefuncțional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor și apoi m-am rugat. Și am promis să fiu cuminte cum mama m-a învățat și nu am ascultat-o. Și s-a făcut bine”, spunea aceasta.