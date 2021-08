Gabriela Cristea se poate considera o mamă fericită, pentru că are doi copii care o împlinesc. Cele două fetițe au început grădinița, iar prezentatoarea TV a povestit despre problemele cu care se confruntă cu Victoria și Iris.

Gabriela Cristea are doi copii alături de soțul său, Tavi Clonda, iar fetițele le aduc celor doi multe bucurii. Cu toate acestea, ultima perioadă a fost destul de complicată, pentru că au fost răciți și, automat, gândul lor s-a dus către alte afecțiuni pe care le-ar putea avea. Din fericire, Gabriela Cristea a mărturisit, că atât ea, cât și Tavi Clonda și cei doi copii sunt bine și au depășit răceala.

„Da, sunt bine. Am primit și explicații din partea medicilor, pentru că, odată cu relaxarea, am mai renunțat în spațiile exterioare la mască- acum este un caz excepțional. Din această cauză, toate virozele și toate răcelile care ar fi trebuit să aibă loc primăvara, iarna sau toamna s-au mutat către vară. Asta e, am răcit… E o vorbă: „răcești ca boierul, vara’, așa și noi.

Nu știu cât de boieri suntem, dar toți am fost răciți. Toți ne-am imunizat. Mulțumim lui Dumnezeu că a fost doar o viroză și nu a fost ceva mai urât’, ne-a declarat Gabriela Cristea, despre starea lor de sănătate.

Gabriela Cristea este de nerecunoscut

Se pare că noua pagina care s-a deschis în viața vedetei pe plan profesional a lăsat locul unor schimbări radicale. Toți cei care îi urmăresc paginile de socializare au rămas efectiv șocați când au văzut cum poate arăta acum Cristea. Modificarea este atât de vizibilă, încât mulți se întreabă cum a reușit cunoscuta figură de televiziune să ajungă să arate atât de schimbată.

Gabriela Cristea afișează acum imaginea unei vedete de televiziune total împlinite. În primul rând, pe paginile ei de socializare se poate observa silueta de invidiat pe care a ajuns să o aibă aceasta.

Nu este prima dată când aceasta își suprinde fanii. În trecut, Gabriela Cristea s-a confruntat cu fluctuații de greutate, mai ales după cele două momente când a născut. De fiecare dată, însă, aceasta a ținut diete drastice și în scurt timp a reușit să slăbească și să dea jos kilogramele acumultate. Acum, proiectul nou în care este implicată au determinat-o pe cunoscuta vedetă să facă tot ce îi stă în putere pentru a ajunge la o siluetă de model.

Sursa foto: Facebook / Gabriela Cristea