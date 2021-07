Cristina Cioran a trecut prin momente fără precedent. Din cauza unei toxiinfecții alimentare, care i-a declanșat travaliul, vedeta a fost nevoită să nască prematur. Totodată, ea a fost la un pas să facă depresie, din cauza situației în care este implicată.

Totuși, în urma incidentelor, deznodământul a fost unul fericit. Fetița Cristinei Cioran este acum bine, respiră singură și urmează să mănânce și cu biberonul.

Vedeta a mai povestit că se aștepta ca fiica ei să nu supraviețuiască, însă în final, aceasta a reușit să nască la spital. Ea a mai adăugat că a fost la un pas de depresie, însă Alex a ajutat-o enorm.

„Sunt mai bine, deși pare ca s a întâmplat ieri. Fetița mea încă este la spital. Când mă aude, zâmbește! M-a strâns tare de deget, deși este mică, are o putere enormă. Este fetița noastră puternică! Respiră singură, urmează partea cu mâncarea la biberon și sperăm ca totul să evolueze bine.

Am avut o intercolită ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!

Am noroc cu Alex. Stă foarte mult cu mine ca să nu pic în depresie. El este foarte pozitiv, ceea ce m-a ajutat enorm. Îi mulțumesc foarte mult pe această cale. Nu știu ce aș fi făcut fără el”, a declarat Cristina Cioran.

Cristina Cioran, certată pe Instagram

Amintim faptul că fanii au criticat-o dur pe Cristina Cioran după ce vedeta a ales să meargă în vacanță deși fiica ei era internată în spital, la incubator. În acest context, ea s-a simțit datoare să le ofere acestora nișet explicații.

”Simt nevoia să dau niște explicații. Am fost o zi la mama, eu sunt din Constanța și am fost o zi la mama. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, pe care trebuie să le facem și de multe ori nu este suficient un telefon.

Îi mulțumesc iubitului meu că nu mă lasă să stau în casă, să pic în vreo depresie și cu orice ocazie mă scoate din casă. Mi-e foarte greu să accept situația, dar asta este”, a mai spus ea pe Instagram