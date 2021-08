Denisa Nechifor a trecut printr-o experiență la care nu se aștepta vreodată. Vedeta era în parc, împreună cu o prietenă, cu scopul de a face mișcare. Din păcate, ziua celor două a luat o întorsătură bruscă atunci când un șobolan a început să vină grăbit pre ele.

Cu toate că au încercat diferite metode pentru a-l face să plece, acesta nu s-a lăsat intimidat de cele două femei și a continuat să alerge pe lângă ele. Temându-se de animal, cele două au decis să părăsească parcul.

„Eram cu o prietenă în prac, alergam. S-au întâmplat multe chestii. Era acest șobolan pe bordura de lângă lac, venea spre noi, ne-am speriat, am și fobie.

Ne-am oprit, am încercat să-l alungăm și nimic, el nu pleca, era la un metru de noi. A început să alerge pe lângă noi și am început și noi să alergăm. El nu s-a speriat, nu l-am deranjat cu nimic, nu a reacționat, mergea paralel cu noi, am fugit noi, nu e tocmai plăcut. M-am confruntat cu diverse lucruri”, a declarat Denisa Nechifor.