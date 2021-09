Actrița Biana Brad a postat pe rețeaua de socializare un mesaj în care a povestit că a trecut printr-un episod terifiant în timpul nopții, după ce a folosit greșit niște picături orale pentru detoxifierea organismului.

Actrița a povestit că a luat câteva picături dintr-un produs gemoterapic în jurul orei 24:00. Aceasta a mai spus că a luat de mai multe ori acest produs, subliniind că nu a avut vreodată probleme cu acesta.

În continuare actrița a povestit că în loc să pună picăturile pe limbă, având în vedere că acest produs se administrează diluat în apă, unele au ajus în gât, motiv pentru care nu a mai putut respira.

„Nu am direcționat picăturile ca de obicei – pe limbă, câteva ajungând direct în gât! Moment în care… STOP CADRU!!! – traheea s-a «închis» instantaneu și nu mai intra niciun strop de aer! NICIUNUL! M-am ridicat, ca arsă, încercând cu disperare să respir! Nicio șansă! Nimic! Nada!”, a mai declarat ea.

Bianca Brad a mai povestit că bătăile inimii nu mai erau regulate, subliniind că după câteva secunde care au părut o eternitate a reușit să respire cu greu.

Bianca Brad a mai spus că s-a străduit să găsească o suluție, știind că este important să acționeze rapid. Actrița a mai spus că a început să gândească că ceea ce i se întâmplă ei este un mod stupid de a muri.

„Rotițele au început să mi se învârtă, căutând o soluție, Știam că în astfel de situații trebuie acționat urgent. Am zburat spre congelator, mi-am pus pe limbă puțină înghețată, pe care am râcâit-o cu degetele dintr-o cutie, am luat apoi din frigider o sticlă de apă rece pe care mi-am pus-o pe gât, în zona în care simțeam blocajul, și mă concentram pe firicelul de aer care intra cu greeeu, printre rafale de tuse. Mă gândeam la ce mod stupid de a muri și cum ar fi să mă găsească ai mei a doua zi dimineața căzută, cu gura căscată, lângă congelatorul larg deschis, cu sticla de apă și cutia de înghețată lângă mine”, a povestit Bianca Brad.