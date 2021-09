Bianca Drăgușanu vrea să lanseze o nouă modă. Care este planul vedetei?

Bianca Drăgușanu a declarat că ar vrea să facă o schimbare la nivelul danturii. Totuși, pentru a realiza acest lucru, modelul este nevoit să se consulte cu medicul ei dentist din Timișoara, cu care lucrează de ani buni.

„De 18 ani fac naveta la Timișoara să merg la același dentist pentru controale stomatologice, apoi mă întorc în aceeași zi. Prima oară am fost când am avut ceva probleme de sănătate cu dantura, gen reparații. Dacă mă duc la alt medic, ar însemna să o iau de la zero, cu radiografii cu tot. În plus, în București nu ai unde să parchezi, dacă vei să te duci la stomatolog”, a spus Bianca Drăgușanu pentru playtech.ro

Drăgușanu vrea să inventeze moda vampir

Modelul a mai subliniat că deja a lansat o modă atunci când a fost printre primele cu fațete. Acum, ar vrea să lanseze moda vampir și să-și schimbe caninii, făcându-i mai pronunțați.

„M-am dus pentru o verificare și alt model. Tot timpul, mai întâi îmi face pe calculator de fiecare dată când apare ceva nou. Acum mi s-a pus pata să-mi fac caninii mai pronunțați. Am fost prima care am lansat moda fațetelor în România. Acum vreau să inventez moda vampir, să văd dacă e de acord și stomatologul meu,”, a mai spus Drăgușanu pentru sursa menționată.

Bianca Drăgușanu, surprinsă în compania lui Gabi Bădălău

Amintim că Bianca Drăgușanu și iubitul ei, Gabi Bădălău, au fost prezenți marți într-un restaurant de fițe din Capitală, acolo unde o prietenă de-a Biancăi și-a sărbătorit ziua de naștere.

Cei doi s-au distrat toată seara în compania prietenilor lor. Fosta asistentă TV a postat pe contul ei de Instagram mai multe filmulețe de la petrecere. În acestea se poate auzi cum Bianca Drăgușanu primește mai multe dedicații din partea solistului trupei.

Recent, vedeta a precizat că vrea să-și trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, motiv pentru care nu a publicat în spațiul online nicio poză alături de Gabi Bădălău. Cu toate acestea, una dintre prietenele Biancăi i-au surprins pe cei doi împreună.