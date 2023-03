Bianca Drăgușanu a deschis un proces de defăimare împotriva Claudiei Pătrășcanu. Vedeta afirma faptul că ar fi pierdut contracte din cauza unor declarații ale fostei soții a lui Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu a cerut daune morale în valoare de 50.000 de euro

,,Cum vă explicați acest conflict? Când această persoană are conflicte de când a apărut pe TV. Cum s-a nimerit tocmai acum? Ce vorbim aici? Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni și am martori, chiar și cei de acasă. Nu am jignit pe nimeni, nu am rănit pe nimeni, am fost respectuoasă. Ea vrea bani, nu face decât să-și facă rău singură”, a mai precizat cântăreața.

Instanța a motivat că cererea Biancăi de chemare în judecată a Claudiei Pătrășcanu este una neîntemeiată.

Vedeta are drept de apel în termen de cinci zile de la pronunțarea deciziei. Actuala iubită a lui Gabi Bădălău poate depune apelul la Judecătoria Constanța, sub sancțiunea nulității.

„Era și normal să i se respingă cererea. Nu eu i-am șifonat imaginea, singură a făcut-o”, a adăugat Claudia Pătrășcanu.

Cheltuieli de judecată în valoare de 2500 de lei

Conform deciziei publicate pe Portalul Instanțelor de Judecată, Judecătoria Constanța a obligat-o pe Bianca Drăgușanu la plata în favoarea pârâtei a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2.500 lei, reprezentând onorariul de avocat.

Cele două artiste au avut parte de o mare surpriză la întâlnirea de miercuri. Femeile s-au îmbrăcat aproape la fel, cu un trenci de culoare închisă și cu părul aranjat într-un mod similar.

În tot acest scandal, a avut și Cătălin Botezatu de spus o replică.

”Cine este Claudia? Nu o cunosc. Dacă nu o cunosc, nu există. Nu pot să îmi dau cu părerea despre o femeie pe care nu o cunosc. Înseamnă că nu există. Nu, glumesc, chiar nu știu cine este fata asta”, a afirmat Cătălin Botezatu.