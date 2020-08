Concret, este vorba despre candidatul Mohammad Murad, care se pare că se retrage din cursa electorală pentru primăria Constanței și îl va sprijini pe candidatul PNL, Vergil Chițac, cu anumite condiții.

Una dintre acestea vizează proiectele inițiate de afacerist, benefice constănțenilor, și care ar vrea să se regăsească în programul PNL. De asemenea Murad dorește ca oamenii săi să fie cooptați în echipa lui Chițac. ”Dacă nu se merge și pe proiectele mele, nu sunt convins că se va face acest pact”, a declarat Mohammad Murad, conform replicaonline.ro.

Murad: Voi candida sigur la primăria Constanța

Amintim că, la sfârșitul lunii iunie, omul de afaceri Mohammad Murad anunța ca sigură candidatura sa pentru primăria Constanței, după cum relatează Adevărul.

„Sunt candidat, dar nu sunt al unui partid, momentan. Dacă se schimbă lucrurile în PNL, s-ar putea să fiu. Voi candida sigur. Momentan sunt independent şi voi anunţa paşii şi proiectele următoare când voi inaugura complexul”, spune Murad, făcând referire la inaugurarea complexului hotelier din staţiunea Olimp: Amfiteatru-Panoramic-Belvedere.

Procurorii au clasat dosarul pe numele lui Vergil Chițac

De asemenea, amintim că pe numele candidatului liberal, procurorii de la Parchetul General au deschis pe 16 martie un dosar penal in rem, pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, după ce a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus. Ulterior procurorii au clasat acest dosar după cum anunța chiar acesta într-o postare pe Facebook.

„Dragii mei, legat de nefericita întâmplare din martie, am primit clasarea dosarului in rem. Pentru cei care încă se îndoiau, aceasta este dovada incontestabilă a nevinovăţiei mele, integritatea nefiindu-mi niciodată pusă la îndoială. În cariera mea anterioară, am administrat patrimonii de peste 100 de milioane de euro şi am dat bun de plată la peste 60 de milioane de euro, bani publici şi europeni, fără să existe nici cea mai mică suspiciune legată de activitatea mea. Vreau să mulţumesc acelora care m-au susţinut în acele momente dureroase. De asemenea, îi chem alături de mine şi pe cei care atunci m-au privit cu rezerve. Împreună facem Constanţa puternică”, a scris Vergil Chiţac într-o postare pe Facebook.