Afaceristul Mohammad Murad a candidat ca independent la Primăria Mangalia, însă a pierdut în faţa liberalului Cristian Radu. Având în vedere că s-a înscris relativ târziu în cursa electorală şi că a candidat drept independent, se poate consideră că procentul obţinut de Murad (37,74%) este unul foarte bun comparativ cu cel al primarului ales (46,27%).

Într-o postare pe pagina sa de socializare, omul de afaceri explică ce l-a mânat să intre în cursa electorală şi să încerce să obţină voturile locuitorilor din Mangalia. El se arată dezamăgit de faptul că respectul, ideile şi proiectul său nu au fost de ajuns pentru a-i convinge pe oameni: “M-am trezit într-o junglă fără precedent.”

“Experiența celor 30 de zile de campanie în Municipiul #Mangalia a fost mai interesantă chiar și decât zilele petrecute în postura de antreprenor. Am luat decizia de a candida, bazându-mă pe eșecurile de ani de zile ale administrației locale la nivel național.

Nu cred că este nevoie de o foarte mare filosofie pentru a face curat într-un oraș sau pentru a crea locuri de muncă prin a sprijini investitori. Nu trebuie efectuate foarte multe calcule pentru a pune gazon, pentru a lumina orașul sau pentru a elimina birocrația din rădăcini. Am crezut că ideile și proiectele mele vor surprinde foarte mulți oameni. Am crezut că vom face o campanie bazată pe o logică, pe o soluție pentru toate probleme pe care le are un oraș mic precum este Mangalia.

Am crezut că arma principală pe care trebuie s-o am este respectul față de toți și că astfel voi reuși să obțin și eu la rândul meu respect din partea lor.

M-am pregătit pentru a-mi dedica 4 ani din viața mea în slujba oamenilor și deja visam zi și noapte cum vor arăta orașul și stațiunile în doar câteva luni. Eram sigur că toți mangalioții vor simți ce aș vrea să fac și vor crede în singurul om care în 30 de ani le-a dovedit ceva prin fapte, nu doar vorbe. Departe de mine a fost gândul de a trăi o asemenea experiență, unde nu există nicio regulă, într-o țară europeană democratică, unde valorile liberale sunt pe primul loc. M-am înșelat profund și m-am trezit într-o junglă fără precedent.”

“Nu mă gândeam o secundă că anumite instituții ale statului mă vor impiedica să ajung la oameni”

Mohammad Murad explică în mesajul său în continuare cum s-a derulat campania, cu “fel de fel de atacuri mizere și aruncări cu noroi”, însă toate acestea l-au făcut mai puternic şi l-au făcut să înţeleagă că există multe interese care nu i-au permis să ajungă la oamenii nevoiaşi, care aveau nevoie de o mână de ajutor.

“Le este teamă că o să descoperiți neregulile ce se ascund în spatele cortinei”, i-ar fi transmis la un moment dat chiar un poliţist lui Murad, în timpul campaniei. El promite că nu va abandona această misiune, cu toate că a pierdut această cursă electorală şi că va lupta “până la capăt, astfel încât dreptatea să se instaleze”.

“Bătălia a început cu fel de fel de atacuri mizere și aruncări cu noroi, lipsite de tot ceea ce înseamnă bun simț și caracter și lipsite în primul rând de respect față de alegători. Mă întreb dacă a rămas oare ceva de care să nu fiu acuzat: am fost numit de la arabul, străinul, libanezul până la milionarul și navigatorul, lucru nu s-a întâmplat absolut deloc în Timișoara, unde câștigătorul alegerilor este un neamț stabilit de 10 ani în România. Înainte de toate acestea, înainte de “arabul”, “străinul” sau “libanezul”, mă consider în primul rând om și mi-am asumat această latură umană care stă la baza vieții mele. Jignirile lor, acuzațiile și nesimțirea, m-au făcut mai puternic și mi-au dat de înțeles că și atunci când vrei să le fii de folos oamenilor care au nevoie de tine, sunt mulți cei al căror interes este să nu te lase să ajungi la acei oameni nevoiași.

M-au făcut mai puternic și exact cum spunea un mare filosof: “Datorită furtunii, stejarii au rădăcini adânci“. M-a marcat această lună de campanie enorm de mult, întrucât nu credeam să văd atâția oameni speriați, atâția copii necăjiți și atâta sărăcie – mai ceva ca în India. Mi-ar fi plăcut să fiu buretele care să absoarbă această sărăcie în care traiesc foarte mulți oameni. Și mi-aș dori să pot acuza doar contracandidații, care au aruncat cu atâta noroi și cu atâtea jigniri. Dar nu mă gândeam o secundă ca statul, sau mai exact anumite instituții ale statului, mă vor impiedica să ajung la oameni, să fiu o soluție pt multe necazuri pe care aceștia le trăiesc. Au sărit pe mine de la poliție la partide, de la partide la procurori, de la miniștrii la sisteme, fără să am timp sa dau vreun răspuns.

Mangalia a fost cel mai de interes oraș privind alegerile locale din România. Iar atunci când am fost oprit de un polițist și l-am intrebat: “Ce aveți cu mine?“, acesta mi-a răspuns încet: Eu n-am nimic, dar ei au, le este teamă că o să descoperiți neregulile ce se ascund în spatele cortinei!“ – toate aceste lucruri m-au întărit și m-au făcut să fiu mai puternic. Să fiu mai prezent și să lupt până la capăt, astfel încât dreptatea să se instaleze.

Primul pas, atunci când cazi, este să te ridici pentru a merge mai departe!”