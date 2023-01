Mitropolitul Vladimir de la Chișinău a vorbit despre războiul din Ucraina și consecințele acestuia asupra Republicii Moldova. Acesta s-a născut la Cernăuți. Tatăl său a fost român din Cernăuți, raionul Herța, satul Hreațca, iar străbunicii – toți ucraineni. AMitropolitul Moldovei făcut armata la sovietici în flota maritimă, la Sevastopol, pe crucișătorul „Moscova”. Numele său de mirean este Nicolae Cantarean.

Mitropolitul a condamnat agresiunea rusă față de Ucraina

Clericul a povesti despre relația între Biserică și statul, dar și despre întâlirile pe care le-a avut în trecut cu conducerea Republicii Moldova. „Relațiile dintre conducerea statului și biserică. Până nu demult era totul în regulă. Slujbele de la Catedrală erau transmise în direct la TV… Dar în ultima vreme ceva s-a întâmplat. Am fost dați la o parte de parcă nu am fi membri ai acestei societăți. Și asta din simplul motiv că noi, canonic, ne subordonăm Patriarhiei Moscovei.”, a declarat Mitropolitul.

La întâlnirea pe care am avut-o cu Igor Grosu am venit cu propuneri. Chiar din primele zile ale războiului am condamnat agresiunea Rusiei și, fizic, ne-am implicat să ajutăm refugiații. Avem o Casă de Milostenii. Din primele zile am ajutat refugiații. Zilnic, timp de trei luni, am pregătit pentru ei prânzuri în caserole – de la 1500 până la 3000 de prânzuri. Cu ajutorul vameșilor, treceam în partea ucraineană și le duceam hrană. Preoții noștri din Italia ne-au trimis două camioane – unul cu haine și altul cu alimente pe care le-am repartizat refugiaților ucraineni. De asemenea, am adăpostit peste 100 de refugiați în mănăstirile noastre. Chiar și aici la Mitropolie am ținut trei familii. Am avut grijă de ei. Despre aceste fapte nimeni nu vrea să scrie, dar de rău scriu toți imediat. În fiecare zi, la piața de lângă Memorialul „Eternitate” ducem hrană pentru oamenii străzii – 100-180 de caserole cu mâncare zilnic. Altor 40 de bătrâni bolnavi le ducem mâncare acasă la pachet. Asta nimeni nu vede.

Mitropolitul se roagă pentru Armata Națională a Republicii Moldova

„Noi avem o biserică a noastră în Rusia. Am rugat conducerea Patriarhiei să ne dea o biserică și ne-au dat-o în 2015. Eram acolo și am citit rugăciunea în timpul Liturghiei pentru cei bolnavi. Iar la Chișinău am fost acuzat că m-am rugat pentru Putin. Eu nu m-am rugat niciodată pentru Putin! Vă spun asta sincer, iată, cu Maica Domnului la piept.”, a conchis clericul.

Acesta a declarat că se roagă pentru Armata de la Chișinău: „Pentru Armata Națională a Republicii Moldova. Ne rugăm pentru conducerea țării și pentru armata noastră. Patriarhul este conducătorul întregii biserici și uzanțele mă obligă să-l pomenesc la slujbă. Și eu nu spun: „Doamne, dă-i putere să facă ceea ce face”, ci mă rog ca Dumnezeu să dea înțelepciune.”