Ce pregătește Patriarhul Daniel pentru noul an?

Patriarhul Daniel are planuri mari pentru noul an. Sub binecuvântarea Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Atelierele Patriarhiei Române vor confecționa șapte racle pentru moaștele unor sfinți, a căror proclamare va avea loc în 2025, cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române.

Raclele vor adăposti moaștele părinților Dionisie Ignat, Petroniu Tănase și Nectarie Vlahul din Sfântul Munte Athos, Sofian Boghiu și Dumitru Stăniloae din București, precum și Cleopa și Paisie de la Sihăstria.

În Atelierele Patriarhiei Române au fost realizate și toate obiectele liturgice necesare pentru Sfințirea Altarului Catedralei Naționale în 2018:

chivotul de mari dimensiuni inspirat de macheta Catedralei Naționale;

seturile de sfinte vase;

crucile;

sfeșnicele;

evangheliile.

„Din anul 2010 până în prezent, am realizat peste 60 de racle din argint”, a precizat Arhimandritul Dionisie Constantin, Consilier Patriarhal pentru Atelierele Patriarhiei Române, la Trinitas TV.

Scurt istoric despre Atelierele Patriarhiei Române

Începuturile Atelierelor Patriarhiei Române datează din timpul primului Patriarh al României, Miron Cristea, fiind dezvoltate ulterior de patriarhii Nicodim și Miron. Patriarhul Iustinian Marina a relocat o parte din Atelierele Patriarhiei de la Mănăstirea Antim la Mănăstirea Schitul Maicilor din București și a extins atelierul de la Mănăstirea Țigănești.

„Însă Atelierele Patriarhiei Române datorează sistematizarea lor pe secții, pe ateliere și, totodată, regulamentul lor de funcționare, Patriarhului Iustinian Marina, cel de al treilea Patriarh al României”, a explicat el.

Actuala clădire a fost inaugurată în anul 1989. A fost proiectată de inginerul Eugen Iordăchescu, cunoscut pentru salvarea mai multor biserici prin translare. După Revoluție, odată cu desființarea școlilor de meserii și lipsa forței de muncă specializate, Atelierele Patriarhiei Române au preluat și rolul de formare a personalului. Atelierele Patriarhiei Române sunt situate pe Șoseaua Olteniței Nr. 255, București, în apropierea orașului Popești-Leordeni, unde se află și Mănăstirea „Duminica Tuturor Sfinților Români”.