Banca din Cincinnati își canalizează eforturile restructurării sistemului bancar, intenționând să închidă opt sucursale în Ohio, cinci în Michigan, trei în Kentucky, câte două în Indiana și Florida și câte una în Carolina de Nord și Illinois, potrivit Reuters, preluat de Bankingdive.

Banca a închis anul trecut 41 de sucursale

Banca a închis anul trecut 41 de sucursale, a declarat pentru American Banker un purtător de cuvânt al Fifth Third.

Fifth Third a anunțat totuși și două deschideri de sucursale, una în Florida și alta în Carolina de Nord. Fifth Third a deschis 12 sucursale în 2022, alte 30 urmând să fie deschise până la finele anului.

Wells Fargo a avut cele mai multe lacăte puse pe ușă

Doar în Statele Unite, în ultimii ani băncile au închis 2.927 de sucursale. La nivel mondial, băncile au închis aproape 4.000 de sucursale și au deschis aproximativ o mie. Banca Wells Fargo a avut cele mai multe lacăte puse pe ușă, cu un total de 267 de sucursale închise.

Clienții unor bănci mari, precum Wells Fargo sau Bank of America, au fost deja anunțați că sucursalele la care obișnuiau să meargă de ani de zile, pentru diferite operațiuni cu cash, se vor închide în perioada următoare.

Sucursalele tradiționale, care funcționează de zeci de ani, nu mai sunt sigure

Bank of America și Wells Fargo nu sunt singurele care pun lacăt pe sucursalele existente în unele state, potrivit Yahoo News.

În vara anului trecut, PNC Financial Services Group a anunțat că va închide un total de 135 de locații existente în marile magazine. În Pittsburgh închiderile au început în toamnă, cu planuri clare de a continua închiderea sucursalelor și anul viitor.

Potrivit Business Journals, fenomenul nu este surprinzător întrucât eliminarea sucursalelor băncilor din marile magazine face parte dintr-o tendință care a luat amploare. Cu toate acestea, nici sucursalele tradiționale, care funcționează de zeci de ani, nu sunt mai sigure.