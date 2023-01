Dacă băncile reduc marja şi dobânda finală este mai mică, poate clienţii se încadrează să ia un credit nou. Pe de altă parte, sumele maxime pe care băncile le vor da de acum înainte ar putea fi mai mici faţă de analizele iniţiale, potrivit Ziarului Financiar, preluat de agenția de presă Mediafax.

Tot mai mulţi potenţiali clienţi ai dezvoltatorilor imobiliari s-au trezit că băncile nu le mai aprobă creditele imobiliare pentru că nu se mai încadrează ca urmare a noului nivel al IRCC calculat la 5,7% pentru T1/2023, pe baza datelor din T3/2022, ratele fiind mai mari cu 30-50%.

Creşterea IRCC este cea mai puternică de până acum de la un trimestru la altul, de la 4,06% în T4/2022, până la 5,7% în T1/2023, ceea ce înseamnă o creştere cu 40% a IRCC. Această creştere a IRCC, în funcţie de nivelul ratelor bancare, se traduce în creşterea ratelor cu 30-50%.

Indicele IRCC ar putea urca la 6%

În acelaşi timp, anul 2023 a început şi cu o creştere a dobânzii-cheie. BNR a majorat dobânda de referinţă cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,75% la 7%, ceea ce ar putea antrena creşterea dobânziii interban­care ROBOR şi a dobânzilor la credite. În trimestrul doi din 2023 indicele IRCC ar putea urca la 6%, însemnând noi creşteri ale ratelor creditelor ipotecare ale românilor.

Pentru cei aflaţi la limită cu gradul de îndatorare de 40% pe familie, situaţia este dificilă pentru că băncile nu mai acceptă creditul. Pe de altă parte, unele bănci au început să reducă marja fixă pentru a oferi în continuare şansa clienţilor de a contracta un credit ipotecar.

BNR a majorat din nou dobânda cheie

BNR a hotărât marți să majoreze rata dobânzii de politică monetară, rata dobânzii pentru facilitatea de creditare și rata dobânzii la facilitatea de depozit.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de marți, a hotărât să majoreze rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023. De asemenea, se va majora rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an, și va crește rata dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută, de la 5,75 la sută pe an, începând tot cu data de 11 ianuarie 2023. În schimb, vor fi menținute nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.