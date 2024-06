Oracolul de la Bălcești, Mitică Dragomir, a făcut dezvăluiri despre mafia condusă de generalul Florian Coldea, fostul șef al SRI. Dragomir a declarat că, deși Florian Coldea a fost implicat în numeroase acte de corupție și a avut o influență imensă asupra justiției din România, acesta nu va păți nimic fără dovezi solide împotriva sa.

Potrivit lui Mitică Dragomir, Coldea avea puterea de a decide cine merge la închisoare, semnând documente care condamnau oameni pentru motive politice sau financiare. Dragomir a subliniat că, deși un procuror de top din România lucrează la dosarul lui Coldea, este încă incert dacă vor fi găsite dovezi suficiente pentru a-l condamna. El a mai menționat că cei care îl denunță pe Coldea la DNA nu sunt nevinovați și că mulți dintre aceștia sunt implicați în activități dubioase.

În același interviu, Mitică Dragomir a comentat și despre alegerile recente din România. El s-a declarat mulțumit de rezultatele de la Sectorul 1, unde George Tuță a fost ales în detrimentul lui Clotilde Armand. Dragomir a povestit cum a adus susținători pentru Tuță, motivat de nemulțumirile față de Armand, care ar fi cauzat probleme personale și familiale.

De asemenea, fostul șef al FRF și-a exprimat satisfacția față de rezultatele alegerilor europarlamentare, unde Diana Șoșoacă și Luis Lazarus au fost aleși să reprezinte România la Bruxelles. El a subliniat importanța circumspectă a spectacolului politic și a susținut că Șoșoacă va aduce un suflu nou și provocator în Parlamentul European.

În ceea ce privește alegerile prezidențiale, Mitică Dragomir a spus că îl sprijină pe Marcel Ciolacu și consideră că, dacă Ciolacu și Nicolae Ciucă vor menține coaliția unită, vor avea șanse mari de succes. El a avertizat însă că, dacă aceștia nu vor coopera bine, ambele partide ar putea pierde. Dragomir a fost critic și față de Mircea Geoană, considerând că acesta nu are șanse dacă se asociază cu PSD.

„Nu am votat-o pe Șoșoacă dar mor de drag că a ieșit! S-o ia în primire pe Ursula. Îi închide microfonul, o mai ia în primire o dată. În iubire, nici Napoleon nu a putut ține piept. Are sânge în instalație, chiar dacă deranjează. Vreau circ, nu a ajuns în țară, noi suntem colonie, dacă ne ia și circul, ce mai facem? Să ne lase circul! Am votat-o pe doamna Firea și pe domnul Tuță la Sectorul 1.

Îmi place de Ciolacu în ultimul timp, joacă bine, și-a asumat greșeala cu domnul Cârstoiu. Dacă Ciucă cu Ciolacu țin unitatea asta strânsă, nu are nimeni ce să le facă. Dacă nu se înțeleg ca unul să iasă pe locul 1 și unul pe locul 2, unu președinte și unu premier, o să piardă ambele partide. Dacă Geoană să asociază cu PSD, nu are nicio șansă”, a mai comentat Mitică Dragomir.