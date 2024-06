Marcel Ciolacu a subliniat că alegerile prezidențiale vor avea loc în luna septembrie, așa cum s-a decis.

El a precizat că au stabilit o condiție clară și că nu au anunțat comasarea alegerilor până când nu au avut întregul calendar electoral.

Decizia a fost luată în cadrul coaliției. Ciolacu a adăugat că calendarul alegerilor va fi anunțat înainte de comasare, după ședința Consiliului Politic Național al PSD.

„Este evident că alegerile pentru funcţia de preşedinte sunt în septembrie, aşa cum am hotărât. Am pus o condiţie foarte clară, nu am anunţat comasarea alegerilor până nu am avut calendarul întreg al alegerilor. Decizia a fost luată în cadrul coaliţiei. (…) Calendarul de alegeri este anunţat înainte de comasare”, a declarat Marcel Ciolacu.