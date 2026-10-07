Mistral AI lansează un model AI cu un trilion de parametri. „Le Chonk” intră în cursa cu OpenAI și Anthropic

Compania franceză Mistral AI a lansat Mistral Large 4, un model de inteligență artificială cu un trilion de parametri, destinat aplicațiilor complexe. Sistemul a fost antrenat în Europa cu 4.000 de procesoare Nvidia.

Compania franceză Mistral AI a prezentat marți un nou model de inteligență artificială, despre care susține că se numără printre cele mai performante sisteme cu ponderi deschise din lume. Compania afirmă că Mistral Large 4 (ML4) depășește semnificativ soluțiile similare dezvoltate în afara Chinei, pe fondul intensificării concurenței tehnologice globale.

Noul model, cunoscut și sub denumirea „le Chonk”, are un trilion de parametri și este destinat unor aplicații complexe din domenii precum securitatea cibernetică, programarea, industria și finanțele. ML4 este conceput, de asemenea, pentru procesarea mai multor tipuri de date.

Mistral AI este considerată unul dintre principalii competitori europeni ai OpenAI și Anthropic. În septembrie, compania a atras o finanțare de trei miliarde de euro, la o evaluare de 21 de miliarde de euro. Operațiunea a consolidat poziția Mistral AI în rândul celor mai valoroase și mai bine finanțate startupuri europene din domeniul inteligenței artificiale.

ML4 a fost antrenat timp de două luni cu ajutorul a 4.000 de procesoare grafice Nvidia Grace Blackwell, instalate în centrele de date proprii ale Mistral AI din Europa. Compania estimează că, după publicarea parametrilor modelului, acesta se va situa printre cele mai performante sisteme cu ponderi deschise la nivel mondial, potrivit rezultatelor agregate ale testelor de evaluare.

Modelul va fi disponibil inițial, într-o versiune preliminară, pentru dezvoltatori, specialiști în securitate cibernetică și autorități publice. Lansarea pe scară mai largă este programată pentru cursul acestei luni.

Modelele de inteligență artificială cu ponderi deschise permit dezvoltatorilor să le modifice și să le ruleze pe propria infrastructură, spre deosebire de sistemele proprietare oferite de companii precum OpenAI și Anthropic. Cele mai avansate modele din această categorie au fost dezvoltate în mare parte în China, iar utilizarea lor la nivel internațional a crescut rapid.

Mistral AI recunoaște că noul său model rămâne în urma celor mai avansate sisteme de inteligență artificială în anumite domenii, inclusiv în programare, însă estimează că performanțele acestuia se vor îmbunătăți pe măsură ce compania își extinde capacitatea de antrenare.

Guillaume Lample, cofondator și director științific al Mistral AI, a explicat că performanțele modelului vor continua să crească odată cu extinderea infrastructurii de antrenare, posibilă în urma finanțării obținute în cadrul seriei D.

Lample a mai arătat că funcțiile de apărare cibernetică ale ML4 ar putea ajuta companiile și guvernele să se protejeze împotriva atacatorilor care încearcă să exploateze vulnerabilitățile mecanismelor de siguranță utilizate de modelele de inteligență artificială proprietare.