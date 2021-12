Mirela Vaida, cadou pentru români înainte de sărbători! A fost lansat în premieră. (VIDEO)

Alături de mesajul respectiv, aceasta a postat și un videoclip cu colajul care poate fi vizualizat pe canalul ei de YouTube. Amintim că acesta poate fi găsit la finalul articolului.

„Dragii mei, am asa mari emotii. Tocmai am lansat primul meu colaj de colinde romanesti, autentice, cantate in premiera, pe canalul meu de YTB! Sunt colinde traditionale, cantate cu tot sufletul si cu toata bucuria! Sper sa le primiti in casele voastre, sa va aduca liniste si impacare sufleteasca, sa va umple inima de emotie si sa va vesteasca cele mai frumoase sarbatori!

Multumesc unei echipe de oameni minunati si profesionisti care au facut posibil acest colaj: Compozitor si orchestrator: Razvan Mitoceanu, Text: Mihai Pascar, Imprimare si Master voce: Cristian Faur, video Gaby Jianu, hair si make-up Flori Sfetcu Multumesc pentru straiele bucovinene lui Sorin Filip si Marius Petrică Zgâianu Sper din toata inima sa va placa! Va imbratisez cu drag! Ascultati-l”, a scris Mirela Vaida pe pagina sa de Facebook.

Ce se întâmplă cu emisiunea „Acces Direct”?

Mirela Vaida a lămurit anterior zvonurile conform cărora emisiunea „Acces Direct” ar fi fost scoasă din grila Antena 1. Mai exact, aceasta susține că show-ul moderat de ea nu va fi scos din grila Antena 1, ci va fi difuzat pe două posturi.

De menționat este faptul că reacția vedetei vine după ce în presă, au apărut zvonuri conform cărora, din luna ianuarie a lui 2022, emisiunea „Acces direct” nu va mai fi difuzată pe Antena 1, ci pe Antena Stars.

Astfel, în contextul în care reprezentații televiziunii nu au venit cu un comunicat oficial referitor la acest subiect, Mirela Vaida a făcut declarații în direct la TV despre aceste schimbări.

Ea a explicat că emisiunea pe care o prezintă va fi prezentată pe două posturi, astfel că volumul de muncă va fi unul mult mai mare. Totodată, ea a precizat că speră că a dat o veste bună telespectatorilor, iar cei care mai au vești sunt invitați să îi transmită și el informațiile.

„Nu e adevărat. «Acces direct» nu se scoate din grila Antenei 1, rămâne pe Antena 1, vor fi niște modificări de program ca orice grilă dinamică, e o emisiune veche de 14 ani, care se va lungi cu o oră și se va emite pe două posturi. Ce să vă zic, o să muncim mai mult, o să fim și pe Antena 1 și pe Antena Stars, dacă dumneavoastră asta credeți că înseamnă că ieșim din grilă poate știți dumneavoastră mai multe și așteptam să aflăm și noi.

Dar noi nu știm decât ceea ce v-am comunicat și dumneavoastră, deci eu cred că am venit cu o veste bună, dar dacă aveți dumneavoastră alte vești să ni le spuneți, noi nu avem altele”, a spus Mirela Vaida la „Acces direct”.