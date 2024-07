Mirel Curea: Când râdem de școlari, râdem de noi înșine, de propria noastră imbecilitate

Iarăși și iarăși, și iarăși. Am mai spus, am mai scris pe tema asta, nu există perioadă de examene din anul școlar, fie că este capacitatea, fie că este bacalaureatul, fie că este orice-ar fi, să nu dea în clocot tot savantul din media și de pe rețele sociale, sau cum le-o zice. Câștigă detașat concursul de semnalat „perle”. Care „perle” nu pot fi culese decât de profesori, din simplul motiv că patiserii nu au acces la lucrările copiilor. Ideea de bază care mână ambele categorii este „Vedeți, ce copii idioți avem? Ha, ha, ha!”. Să vedem însă care sunt adevărații idioți în povestea asta, care se repetă an de an.