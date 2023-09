Mircea Geoană dă asigurări că industria de apărare din România are un mare potențial de dezvoltare

Mircea Geoană a vizitat, zilele trecute, Uzina Automecanica Moreni, un punct cheie în industria de apărare a României, ce oferă producție și servicii diversificate în mai multe domenii de activitate, civile și militare.

El a vizitat, totodată, și Uzina Mecanica Mija, ce produce proiectile și grenade de mână. Ambele funcționează, astăzi, ca filiale ale C.N. ROMARM și furnizează produse militare sensibile și strategice.

Potrivit lui, în prezent, industria de apărare are „o șansă pe care nu are voie să o rateze, cu toate dificultățile existente”. Mircea Geoană susține ferm că România trebuie să profite de toate avantajele pe care încă le mai are, atât în ceea ce privește resursa umană și pregătirea, dar și din punct de vedere logistic și geopolitic.

„Industria de apărare din România este una cu un mare potențial de dezvoltare. Știm cu toții că, într-o perioadă, a reprezentat un ax important al modelului economic și al structurilor de export din România. Astăzi, ea este în evidentă nevoie de reinventare. În spatele acestor decizii se află și o recunoaștere a faptului că lumea se schimbă, că Europa se schimbă și că dimensiunea de Securitate, în sens larg, devine o parte esențială a modului în care ne organizăm ca societate, ca economie și ca profil de țară”, a declarat, miercuri, secretarul general adjunct al NATO.

Mircea Geoană dă asigurări că Rusia nu ar avea vreo intenţie de a ataca NATO

Declarația sa a fost făcută la scurt timp după ce a dat asigurări că nu există indicii legate de vreo intenție a Federaţiei Ruse de a ataca un stat membru al Alianței Atlanticului de Nord. Totuși, el înțelege îngrijorările cetățenilor români întrucât țara vecină este în război de un an și câteva luni.

„Evident, când asculţi la câteva sute de metri sau la câţiva kilometri dincolo de casa ta, de locul tău de muncă, zgomotul războiului, evident că îţi creează emoţie şi evident creează anxietate şi angoasă. Eu înţeleg acest lucru, dar nu există risc la adresa României, în sensul de a fi antrenaţi în acest conflict sau de a avea o extensie a acestui conflict către noi. Ce ar fi fost dacă nu eram în NATO? Şi poate că ăsta ar fi un element de încredere suplimentară în faptul că aparţinem celei mai puternice alianţe din istoria umanităţii. Şi chiar intenţionez ca în perioada următoare să vizitez şi (…) poate prezenţa mea şi mesajul meu o să fie un mesaj de linişte, de încredere şi de calm”, a declarat, luni, Mircea Geoană în cadrul unui interviu acordat în localitatea Răcari, judeţul Dâmboviţa.

De altfel, el a salutat decizia SUA de a suplimenta poliţia aerienă în zona Mării Negre. Acolo vom avea, pe lângă cei 5.000 de soldaţi (militari aliaţi care sunt astăzi pe teritoriul nostru), elemente suplimentare. Potrivit lui, acest lucru trebuie să ne liniştească şi să ne dea foarte multă încredere.

În plus, la Vilnius, liderii aliați au adoptat o nouă generaţie de planuri de apărare, exact pentru acest tip de incidente, accidente sau situaţii mai grave, de eventuale atacuri deliberate.

De aceea, planurile de apărare sunt mult mai complete, pornind de la poliţie aeriană, sistem anti-rachetă mult mai integrat, vorbim de măsuri specifice Mării Negre care este, în sine, o zonă de importanţă pentru noi şi foarte complexă.