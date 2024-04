Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a discutat într-un interviu acordat la Washington, difuzat de Antena 3, despre provocările actuale din întreaga lume, dar și despre posibilitatea unei candidaturi la președinția României. Comentând o eventuală candidatură la președinția României, Geoană a declarat că nu este încă hotărât, dar o decizie finală o va lua în curând.

„O decizie finală nu am luat încă, deocamdată trebuie să mă ocup de obligațiile mele la nivelul NATO, dar văzând ce se întâmplă în țară sunt tot mai aproape de o decizie. Nu este cazul să fac acum un anunț, dar se va întâmpla în curând. Vom vedea ce avem de făcut, sunt extrem de măgulit că oamenii au o părere bună despre mine.

Este o decizie importantă ce necesită implicare, dar cred că acum sunt mai aproape de decizie, o decizie cu anunț public care să termine această perioadă cu răspunsuri încă evazive din partea mea.

Dacă voi pleca mai devreme din NATO, răspunsul este da, sunt un om trecut prin viață, știu ce înseamnă politica. Pot spune că nu sunt în căutarea unui alt job internațional după o astfel de poziție în NATO. Dacă va fi de făcut, de pus umărul la renașterea țării, am s-o fac cu toată inima, nu mă întorc la ce am făcut în anii precedenți, am învățat politică”, a spus Geoană în interviul pentru Antena 3.