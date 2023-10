Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Mircea Fechet, a participat la prima reuniune formală a Consiliului de Mediu. Aceasta a avut loc , luni, la Luxemburg, și a fost organizată de către Preşedinţia spaniolă a Consiliului UE. Ministerul Mediului a informat că pe agenda reuniunii s-au aflat mai multe subiecte.

Printre ele a fost și regulamentul privind standardele referitoare la emisiile de CO2 provenite de la vehiculele grele noi.

”La Consiliul de Mediu de la Luxemburg, am discutat astăzi în primul rând despre necesitatea de a combate poluarea cu plastic. Am reiterat angajamentul României pentru un instrument legal care să reducă această poluare, iar în acest sens sunt esenţiale ultimele pregătiri pe care le facem pentru ca Sistemul de Garanţie-Returnare să fie lansat pe 30 noiembrie”, a transmis Mircea Fechet.

Ministrul a subliniat că România trebuie să se concentreze asupra produselor din plastic şi să identifice soluţii eficiente. Asta, fie că este vorba de eliminarea, restricţionarea sau înlocuirea acestora cu alternative mai prietenoase cu mediul şi sănătatea oamenilor.

”Pe lângă tema plasticului, am abordat şi problemele legate de epurarea apelor uzate, standardele privind emisiile de CO2 de la vehiculele grele şi am discutat despre pregătirile pentru Conferinţa COP 28 la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care se va desfăşura la finalul acestui an. Am subliniat eforturile României în implementarea Directivei privind epurarea apelor uzate, iar în acest sens am precizat că ne aşteptăm la continuarea sprijinului pentru ţara noastră în ceea ce priveşte finanţarea infrastructurii de apă şi canalizare în viitoarele perioade de programare”, a mai transmis oficialul din Guvern.