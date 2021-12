Mircea Diaconu ia prin surprindere pe toată lumea: Omenirea va trebui să învețe să trăiască din nou

Mircea Diaconu, unul dintre cei mai apreciați actori din România, a fost invitat în emisiunea ”De-a viaţa ascunselea”, difuzată la Antena 3. În cadrul emisiunii, maestru a declarat că omenirea va trebui, la un moment dat, să învețe din nou să trăiască atât cu natura, cât și între noi, subliniind că lucrurile s-au cam stricat din cauza orgoliilor omului.

„Va veni o clipă în care omenirea va trebui obligatoriu să înveţe din nou să trăiască, din nou să ştie să facă focul, să pună pătrunjel în pământ, să crească o găină şi aşa mai departe.

Să învăţăm din nou să trăim. Şi cu natura şi între noi. Pentru că aici s-au stricat lucrurile, dintr-un fel de orgoliu al omului”, a spus actorul.

De asemenea, acesta a adăugat ”propunerea mea, mai ales spre sfârşitul vieţii, e să încerci să ajungi din nou acolo unde te-ai născut. Să închizi un cerc”.

Povestea de dragoste dintre Mircea Diaconu și soția sa pare desprinsă dintr-un film

În urmă cu ceva timp, actorul a fost invitat și în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Acolo, Mircea Diaconu a povestit despre cum a întâlnit-o pe soția sa, Diana Lupescu, și despre cum a cerut-o în căsătorie.

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriță, i-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit și cu asta basta. A venit toamna, în 1980, m-am întâlnit cu Eugenia Vodă, ploua, i-am cerut telefonul Dianei, atât. Am simțit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova, pot să beau o cafea, la tine, la Bacău.

Am ajuns acolo, «ai o cafea, că așa ai zis», am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: «Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?». «Aș fi de acord», a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: «Hai să fim și serioși, vrei?». Și au trecut 41 de ani și ceva de atunci, ne-am căsătorit, ani divini‘, a povestit Mircea Diaconu la „40 de întrebări cu Denise Rifai’.

Amintim că Diana Lupescu s-a numărat printre cele mai talentate și frumoase actrițe din perioada comunismului, aceasta jucând în filme precum „Buletin de București și „Extemporal la dirigenție”. De asemenea, aceasta a mai jucat și la Teatrul de Comedie.