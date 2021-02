Mircea Badea a relatat pentru „Sinteza Zilei” că a fost oprit din nou de polițiști în trafic pentru un control de rutină. Conform celor spuse de prezentator, acest lucru i se întâmplă destul de des, deoarece circulă de obicei după intrarea în vigoare a restricției impuse din cauza pandemiei.

Badea a declarat că „a fost unul dintre momentele în care chiar îmi pare rău că nu am coronavirus”.

Mircea Badea, tras pe dreapta de Poliție

„A fost unul dintre momentele în care chiar îmi pare rău că nu am coronavirus. Mi-aș fi dorit să am în seara asta. Mult coronavirus mi-aș fi dorit să am. Desigur, m-a oprit Poliția, evident. Pe mine mă opresc tot timpul pentru că, mă rog, circulând noaptea, non-stop mă opresc.

Pentru că ei sunt vigilenți, organul e vigilent – îl susțin – să ne apere, nu știu, n-am înțeles exact de cine, dar ne apără”, a povestit Mircea Badea pentru Antena 3.

Mircea Badea are din nou probleme cu legea. Prezentatorul TV a fost chemat la poliție pentru a doua oară. Ce acuzații i se aduc și despre ce situație este vorba? A vorbit despre acest lucru în direct.

Realizatorul emisiunii „În gura presei” a făcut o dezvăluire fără precedent. Se pare că acesta trebuie să se prezinte în fața oamenilor legii, de urgență, în următoarea perioadă.

Potrivit declarațiilor făcute chiar de el, se pare că acesta trebuie să dea cu subsemnatul în fața unei plângeri „făcute de un procuror pe care îl susține”.

El nu a dat detalii despre demers sau despre ce s-a întâmplat mai exact, însă tot ce a spus a fost că se va supune unei decizii luate de o instanță, venită pe fondul plângerii unui procuror. Gâdea a transmis și ironie la adresa oamenilor legii, față de care este un mare „admirator”.

„Eu întotdeauna am fost un mare admirator al oamenilor legii. Mereu m-am dus la Poliție ca la biserică. M-am dus cu sentimentul că voi fi ascultat și ajutat.

În curând, mă voi duce, din nou, la Poliție. A hotărât o onorată instanță pe care o susțin, la plângerea unui procuror pe care îl susțin”, a spus Mircea Badea, marți, în cadrul emisiunii lui Gâdea, Sinteza Zilei de la Antena 3.

În ceea ce privește motivul prezenței sale în fața ”oamenilor legii”, Badea a spus că vizita sa la Poliție este legată de o „aberație absolută”. Totodată, el se declară revoltat de faptul că trebuie să facă o astfel de vizită în plină pandemie de coronavirus.

„Trebuie să dau cu subsemnatul la miliție. În legătură cu o aberație absolută. Dar, hei, de ce să nu mergem în pandemie să dăm declarații inepte despre nimic?! Susțin!

Așa că, în curând, mă voi duce la miliție să dau cu subsemnatul. Voi avea acest prilej de bucurie și onoare să mă întâlnesc, din nou, cu oamenii legii”, a adăugat Mircea Badea.