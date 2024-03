Mircea Badea a vorbit deschis despre Dinu Săraru în timpul emisiunii sale difuzate pe Antena 3. Realizatorul TV a mărturisit experiența sa în legătură cu o piesă de teatru a marelui director de teatru, dramaturg, eseist, publicist, romancier și scriitor român.

Reamintim că Dinu Săraru s-a stins din viaţă sâmbătă, 2 martie. Avea 92 de ani.

Mircea Badea a oferit detalii despre fragmentul care l-a afectat profund.

Nu a fost pentru publicul larg, a fost mai mult un prilej de a se întâlni cu oameni pe care i-a cunoscut și care erau apropiați într-un fel sau altul, într-o perioadă sau alta. Deci am fost la Capșa și m-am întâlnit cu Dinu Săraru acum câteva luni”, a spus Mircea Badea.

L-am văzut pe Dinu Săraru, ultima dată, acum câteva luni. A scris o carte, să-i spunem un booklet, e ceva simbolic, despre Capșa. O numește „Amintirile fulgurante ale ultimului Capşist”. Când deschizi aici zice: „Această carte a fost tipărită într-un tiraj de 50 de exemplare, numerotate de la 1 la 50″ și eu am exemplarul 009.

Fragmentul care l-a marcat profund pe Badea este cel al morții personajului Pătru din romanul „Niște țărani”. Jurnalistul susține că acest fragment l-a schimbat profund.

Moartea lui Pătru, când spun că era traumatizantă, o spun în multe feluri traumatizantă. Te schimbă. Eu am văzut mult teatru. Foarte mult pe vremea când Dinu Săraru era director la Teatrul Mic și la Teatrul Foarte Mic, eu eram aproape în fiecare zi a vieții mele la teatru, am văzut piese de teatru și de câte 20 de ori, poate de 25 de ori și ajunsesem să-mi dau seama dacă publicul e bun sau nu în seara respectivă, dacă unii actori sunt în formă sau nu sunt în formă. Remarcam multe diferențe de la o seară la alta și devenisem un rafinat cunoscător.

Mircea Badea își amintește că, într-un episod al emisiunii sale a citit telespectatorilor piesa de teatru, pe toată durata emisiunii. Ulterior, a aflat că Dinu Săraru a văzut acea emisiune.

„Cea mai bună piesă de teatru, de departe, a fost „Niște țărani” care s-a montat la Teatrul Mic și juca tot Teatrul Mic. Acolo, îngrozitoare, din punct de vedere emoțional, dar plină de sensuri și de profunzimi pe care nu le receptai doar la nivel mental, le percepeai cu foarte mulți senzori care nu țineau neapărat de creier, era moartea lui Pătru.

În 2021, cu 20 de minute înainte să intru în emisiune, m-am gândit: „O să citesc moartea lui Pătru”, și am citit-o. 45 de minute, cât a durat emisiunea, eu am citit moartea lui Pătru. Nu mai sunt în stare, adică e irepetabilă. Am fost în stare o dată să citesc asta. O găsiți pe Youtube. Mă și mir. Eram absolut convins că nu a rămas pe nicăieri, pe niciun cotlon al internetului. A fost o efemeridă, într-o seară la televizor. Culmea, e pe Youtube!

Dinu Săraru a văzut emisiunea în care eu am citit moartea lui Pătru cel Scurt la televizor”, a declarat Mircea Badea în cadrul emisiunii sale, „În gura presei”, difuzată de Antena3 CNN.