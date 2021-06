Mircea Badea a vorbit despre situația lui Naomi Osaka, jucătoarea de tenis care a anunțat că nu va participa la o confernță de presă „pentru a-şi menţine sănătatea mintală”.

Realizatorul tv susține că pentru el această sportivă nu mai există, în contextul în care, într-adevăr, depresia este o boală care afectează foarte multe persoane, însă nu înțelege cum este posibil ca o multimilionară să treacă prin așa ceva.

Potrivit acestuia, Naomi Osaka nu suportă întrebările jurnaliștilor, așa că nu poate face față unei conferințe de presă pentru a nu ieși din zona ei de confort. El a adăugat că în acestă situație nu se poate vorbi de întâmplările unei persoane care au adus-o în punctul de a fi în depresie, ci vorbim despre o persoană care are aproape tot ce își dorește la doar 23 de ani.

„Poate că este un subiect de interes și în România. Experții avertizează că din ce în ce mai mulți oameni suferă de depresie. Cu boala tenismenei Naomi Osaka nu e de glumit. Eu nu contest intensitatea sau gravitatea unei boli, cum este fără doar și poate depresia. Doar că în privința doamnei Osaka am alt punct de vedere. (…) V-am mai spus de câteva ori că am simțit că există acest trend mondial. (…) Dacă tot începem discuția, dintr-o dată toată lumea pe planetă discută despre depresie… dar, de fapt, ce s-a întâmplat? De fapt, Naomi Osaka nu suportă întrebările jurnaliștilor. De fapt, despre asta este vorba!

Deci, nu poate face față unei conferințe de presă, care poate comportă o anumită doză de inconfort. Acesta este subiectul de fapt. Din fericire, dânsa nu a trecut prin niște crampe teribile ale existenței, nu suportă, dacă a pierdut un meci, să o întrebe cineva dar ce s-a întâmplat la game-ul trei din setul doi. Așa ceva nu se poate. A și spus. (…) Stimați cetățeni, generațiile care vin sunt din ce în ce mai slabe. Nu este o insultă, este un adevăr. Sunt generații care depind foarte mult de confort. Este o cultură a confortului. Orice urmă de disconfort produce urmări. Nu vorbim despre lucruri crâncene care i se întâmplă unui om și intră în depresie, nu. Vorbim despre o multimilionară la 23 de ani”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

”Pentru mine nu mai există”

Realizatorul tv susține că un om care stă la bloc muncește la fel de mult ca o jucătoare de tenis pentru a-și întreține familia și nu suferă de depresie atunci când vine vorba de acordat declarații.

„Sunt moduri mult mai grele de a-ți câștiga existența decât ăsta. Desigur, muncești, te antrenezi, dar eu nu mai suport asta cu vai, știi cât muncește un jucător de tenis, dar știi cât muncește unul de la mine din bloc care are trei copii?! Știi cât muncește, tăticule?!”, a mai spus Mircea Badea.

Totodată, acesta a vorbit și despre un mesaj postat de Will Smith, care l-a făcut să nu mai suporte ipocrizia. Artistul transmitea un mesaj la începutul pandemiei în care spunea că toată lumea este în aceași situație și trebuie să stea în casă, în contextul în care el are o casă de milioane de dolari, pe când alții se chinuie să își asigure traiul zilnic.

În ceea ce privește situația lui Naomi Osaka, Mircea Badea susține că pentru el această sportivă nu mai există, motiv pentru care nici nu se mai uită la meciurile ei, lucru care ar putea să o protejeze.

„Will Smith a scris un mesaj. Nu mai pot nici cu ipocrizia. Ne spunea pe la începutul pandemiei că we are in this together și stay home. Păi nene, v-am arătat atunci casa lui, este de zece ori cât mall-ul din Băneasa. Nu suntem în asta împreună, crede-mă. Tu ești la tine acasă. Eu la mine.

A băgat repede și capul în poză și a scris Naomi, noi te susținem. Eu nu mă mai uit la meciurile ei, pentru mine nu mai există. Poate o și protejez așa. Dacă mai mulți vor face ca mine, nu va mai exista presiune să o mai întrebe cineva ceva. Pot să trăiesc liniștit fără să mă intereseze că există Naomi Osaka. Dacă asta o ajută, să mă doară în cot de dânsa, eu o ajut și prefer să o ignor”, a conchis Mircea Badea.

De menționat este faptul că, precizările lui Mircea Badea vin în contextul în care Naomi Osaka a refuzat să participe săptămâna trecută la conferințele de presă „pentru a-şi menţine sănătatea mintală”.

Sportiva a fost sancţionată cu o amendă de 15.000 de dolari, ameninţată cu excluderea, nu doar de la turneul parizian, ci şi de la alte competiţii de Mare Şlem. În urma acestor tensiuni, Naomi Osaka a preferat să părăsească turneul parizian, după ce a explicat că a traversat “lungi perioade de depresie” începând din 2018.