Mircea Badea a surprins pe toată lumea! Jurnalistul și-a publicat duminică, 14 februarie, testul de COVID pe propria pagină de socializare.

Conform imaginii transmise de către acesta, rezultatul este negativ.

„În continuare NEGATIV”, a transmis Mircea Badea pe Facebook.

Reacțiile nu au întârziat să apară iar oamenii l-au felicitat pe jurnalist pentru vestea cea bună. Poza postată de către aceasta poate fi vizualizată la finalul articolului.

Jurnalistul Mircea Badea, a declarat în cadrul unei emisiuni TV ce se difuza în direct la Antena 3 că nu vrea să se vaccineze prea curând. Badea a explicat motivul pentru care a luat această decizie.

Mircea Badea: Mă voi vaccina pentru că nu am chef să stau prin carantine

“Am văzut că e plin Instagram-ul de jurnaliști, sau cum să le spun, de persoane publice care s-au vaccinat și care își pun poze de la vaccin. Și dacă m-aș vaccina – și sigur că la un moment dat cred, în această viață, că mă voi vaccina pentru că nu am chef să stau prin carantine când mă duc și eu ca un om în concediu prin afara acestei țări, foarte frumoase, de altfel, dar e frumos și în afară – nu o să mă apuc să ‘ia uitați-vă cum mă vaccinez eu!’ Nu, mi se pare penibil cumva să fac eu asta. Alții, treaba lor.

Dar, ceea ce sigur-sigur nu o să fac, că e clar că aș avea și eu dreptul, dacă au avut alții dreptul de la ‘vedetie’, eu clar nu mă voi vaccina în următoarea perioadă Uite, o declar public! Pentru că nu am chef să vină unul să-mi spună că m-am vaccinat peste rând, să nu fiu subiectul unei investigații, unei anchete ‘nenorocitul dracului s-a băgat peste rând și nu s-au vaccinat alte categorii care, într-adevăr să se vaccineze, că nu eu am făcut legea, nu eu am făcut platforma, nu eu am făcut centrele, ci oamenii pe care, sigur, îi susțin”, a spus Mircea Badea.

Sursă foto secundară: Facebook