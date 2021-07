Mircea Badea a avut o reacție incredibilă! Eliberarea lui Liviu Dragnea l-a făcut să posteze un nou mesaj agresiv la adresa adversarilor politici ai fostului președinte al PSD.

Cunoscut pentru aversiunea față de adepții mișcării #rezist, pe care și-a manifestat-o în mod public în nenumărate rânduri, Badea lovește din nou.

Mircea Badea a avut o reacție incredibilă! Persiflează mișcarea #rezist

Mircea Badea a reacționat la aflarea veștii că Liviu Dragnea a fost eliberat condiționat. ”Instanța a decis eliberarea lui Dragnea… Se întoarce corupția pe cocioc. Hai cu putzoii la proteste!”, a scris Mircea Badea pe o rețea socială.

Postarea a strâns în doar câteva minute mii de aprecieri și sute de mesaje.

Liviu Dragnea iese din închisoare, după ce a ispășit doi ani din pedeapsa de trei ani şi jumătate de închisoare, a decis, joi, Tribunalul Giurgiu, potrivit antena3.ro.

Magistrații Tribunalului Giurgiu au decis, joi, eliberarea lui Liviu Dragnea. Decizia este definitivă. Fostul lider PSD a stat în închisoare 2 ani și 2 luni.

Dragnea a fost audiat prin videoconferință de la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat pentru trei ani şi jumătate în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

Decizia de strămutare la Giurgiu a aparținut Curții de Apel București, în urma solicitării lui Dragnea care spunea atunci că judecătorii de la Tribunalul București care i-au respins eliberarea sunt corupți. Decizia de joi este definitivă şi executorie.

Dragnea spune că a avut un comportament bun

În ședința de joi, Dragnea a declarat în fața instanței că a avut un comportament bun și a cerut să-i fie admisă cererea.

”Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi. Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie”, le-a spus Dragnea judecătorului.

Liviu Dragnea a solicitat Judecătoriei Sectorului 5, în aprilie, să fie eliberat mai devreme din penitenciar, susţinând că a îndeplinit fracţia necesară de 2/3 din pedeapsă.

Pe 27 aprilie, Judecătoria Sectorului 5 i-a respins însă cererea de eliberare condiţionată, Dragnea a făcut contestaţie, respinsă de Tribunalul Bucureşti pe 27 mai.

În motivarea deciziei de la Tribunalul Bucureşti, se arăta că „instanţa a apreciat că, din analiza coroborată a situaţiei personale a petentului, nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare”.