Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un comunicat de presă prin care spune că lansează modulul „Cereri de finanțare” al sistemului informatic MySMIS2021.

Acesta reprezintă sistemul unic de management al informației prin care vor fi accesate fondurile în valoare de 46 miliarde euro, alocate României prin Politica de Coeziune 2021-2027.

În acest mod, Autoritățile de Management vor putea lansa apeluri pentru proiectele cu finanțare europeană. De asemenea, prin intermediului noului modul al acestei platforme se vor putea depune și toate documentele necesare pentru cei care doresc să beneficieze de fondurile europene.

„Venim în întâmpinarea beneficiarilor atât prin lansarea acestui modul într-un timp scurt, cât și prin felul în care această funcționalitate a aplicației MySMIS2021 a fost gândită. Acest modul va facilita introducerea informațiilor de către solicitanți, fiind programat astfel încât să permită completarea de informații structurate și atașarea de documente aferente în secțiuni definite, făcând mai ușoară elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare.

Aceste facilități ale sistemului informatic MySMIS2021 și cele ce vizează interoperabilitatea cu alte sisteme informatice vor contribui la eficientizarea și accelerarea atragerii fondurilor europene alocate României. Reamintesc faptul că potențialii beneficiari au la dispoziție un buget de investiții de 46 miliarde euro, aproape dublu față de cel disponibil în ciclul financiar anterior.

Și pentru această etapă de dezvoltare a MySMIS2021 doresc să le mulțumesc partenerilor implicați, în special dezvoltatorului sistemului informatic – Serviciului de Telecomunicații Speciale”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

MySMIS2021/SMIS2021+, aplicație cu un nivel ridicat de sofisticare

În comunicat se mai arată că utilizatorii sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ vor avea la dispoziție un call-center de suport specializat, dezvoltat tehnic de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și operat de către MIPE, la numărul unic de telefon 031.9268.

MySMIS2021/SMIS2021+ este o aplicație cu un nivel ridicat de sofisticare și flux 100% digital, elimină în totalitate documentele în format tipărit, reduce birocrația, asigură securitate ridicată și transparență în procesul de accesare a fondurilor europene. Prima funcționalitate importantă a aplicației a fost modulul „Autentificare și autorizare” disponibil din data de 16 mai 2023.

Sistemul informatic a introdus o serie de noutăți

Pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ încorporează mai multe îmbunătățiri în comparație cu predecesorul său utilizat în perioada fiscală 2014-2020.

Prin intermediul aplicației MySMIS2021, solicitanții de fonduri europene au acum posibilitatea de a depune electronic o singură declarație prin care să afirme respectarea tuturor cerințelor de depunere a cererii de finanțare și a condițiilor de eligibilitate prezentate în Ghidul solicitantului.

Odată ce proiectul este aprobat pentru contractare, aceștia vor depune toate documentele justificative necesare. Această abordare raționalizată urmărește să simplifice și să accelereze procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse.

În același timp, prin utilizarea etapelor, a monitorizării și a evaluării proiectului, devine posibilă asigurarea unei evoluții transparente și obiective a implementării proiectului.

În plus, sistemul va încorpora un plan de monitorizare a proiectelor care va îmbunătăți și va raționaliza întregul proces desfășurat de autoritățile de management și de organismele intermediare responsabile de implementarea proiectelor.

MySMIS2021/SMIS2021+ facilitează schimbul de date

Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ permite schimbul de date fără întreruperi cu sistemele informatice ale altor autorități, promovând interoperabilitatea.

În același timp, în timpul dezvoltării sistemului IT, s-a acordat o atenție semnificativă corelării informațiilor și automatizării recuperării acestora în diferite secțiuni ale aplicației. Această abordare are ca scop reducerea timpului necesar pentru ca utilizatorii să introducă date și eficientizarea procesului prin consolidarea sau eliminarea interfețelor multiple întâlnite în sistemul MySMIS2014 anterior. În plus, la nivelul MySMIS2021, construcția și modificarea bugetelor proiectelor au fost optimizate, asigurându-se că informațiile introduse sunt legate automat de alte secțiuni relevante în funcție de tipul de buget.

Obiectivele principale

Prin urmare, obiectivele principale ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sunt:

reducerea birocrației pentru beneficiari;

reducerea duratei proceselor de evaluare, selecție și contractare, pentru respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de reglementările legale aplicabile în domeniu;

eficientizarea procesului de implementare și monitorizare a proiectelor de către autoritățile responsabile.

Sistemul informatic se accesează prin intermediul linkului https://mysmis2021.gov.ro. Potențialii beneficiari pot accesa contul unic pentru a introduce deja documentele preliminare necesare procesului de accesare a fondurilor europene. De asemenea, aceștia au acces la răspunsurile la întrebările frecvente ce apar în utilizarea aplicației, precum și un sistem de Helpdesk prin care vor putea obține rapid răspunsuri la întrebări,a rată MIPE.