Ce a făcut Marcel Boloș în timpul mandatului său de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene?

Pe data de 4 mai 2022, Marcel Boloș spunea că își va dedica mandatul la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene beneficiarilor care au nevoie de eficientizarea implementării proiectelor prin care se construiește viitorul României și, în egală măsură, au nevoie de sprijin pentru debirocratizarea accesului la finanțările europene.

„Am ajuns în punctul în care trebuie să vă spun rămas bun, cu speranța că activitatea mea s-a apropiat de așteptările dumneavoastră. Asta după un an în care am făcut tot ce am putut să valorific puterea fondurilor europene pentru a stimula dezvoltarea economică și pentru a îmbunătăți viața oamenilor. An în care au intrat zilnic în România peste 30 de milioane de euro.

Prin concentrarea spre descentralizare, debirocratizare, transparență, predictibilitate, investiții strategice în infrastructură, inovare și educație, am pus bazele unei creșteri durabile și am îmbunătățit competitivitatea. Proiectele finanțate din #banieuropeni sub Guvernul Nicolae Ionel Ciucă au creat locuri de muncă, au stimulat antreprenoriatul și au consolidat sectoare cheie, făcând economia mai rezistentă și mai dinamică”, a scris, miercuri, Marcel Boloș pe contul său de Facebook.

România este singura țară din UE cu un calendar predictibil de proiecte și un sistem informatic nou

Acesta a reamintit, totodată, că a prioritizat coeziunea și incluziunea socială, asigurându-se că fondurile europene ajung la cei care au cea mai mare nevoie de ele și a investit în programe de asistență și educație pentru cei vulnerabili, cu angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

„În ceea ce privește absorbția pentru 2014-2020, suntem la 77% cu perspective cât se poate de reale să atingem 100%. Mă bucur că, în cele două mandate de aproximativ un an fiecare, am reușit să contribui cu 40% la acest procent.

Am recuperat și în ceea ce privește perioada 2021-2027, chiar dacă niciunul dintre programe nu era trimis când am ajuns la MIPE. Acum sunt toate 16 aprobate, și aduc 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice în spitale mai sigure, rețele de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri.

În plus, suntem singura țară din UE cu un calendar predictibil de proiecte și un sistem informatic nou, care asigură accesul facil, transparent, nediscriminatoriu, competitiv și simplificat”, a explicat el.

Guvernul României a îndeplinit, până acum, 72 de ținte și jaloane din PNRR

În ceea ce privește PNRR-ul, Marcel Boloș a spus că a reușit, alături de coordonatorii de reformă, să stabilizeze situația, astfel că Guvernul României a reușit implementarea cu succes, până în acest moment, a unui număr de 72 de ținte și jaloane, ce aduc în conturile României aproximativ 10 miliarde de euro.

„România s-a numărat printre primele șapte state din UE care au reușit trimiterea cererii numărul II, condiționată de realizarea unui număr de 51 de ținte și jaloane aferente trimestrelor I și II ale anului 2022. Au fost deja reglementate aspecte cheie precum decarbonarea, interoperabilitatea bazelor de date pentru reducerea birocrației și cloud-ul guvernamental.

Sunt multe de spus și nu aș vrea să le tratez superficial, tocmai de aceea am realizat un raport de mandat, pe care vă invit să îl parcugeți și în baza căruia să îmi judecați activitatea, îl găsiți mai jos.

Rămân recunoscător tuturor pentru sprijinul neclintit și îi urez succesorului meu succes, cu angajamentul de a-i fi alături oricând este nevoie. Pentru că nu există la acest moment potențial mai mare pentru România decât cel al fondurilor europene, care pot să construiască un viitor luminos pentru România Viitorului!”, a adăugat el.