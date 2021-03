Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă consideră că trenurile pe hidrogen sunt o tehnologie nouă și promițătoare și ar vrea ca România să testeze astfel de trenuri. În cadrul unei conferințe pe teme feroviare acesta a folosit și o expresie plastică pentru a descrie neîncrederea într-un astfel de proiect care ar putea fi viabil: „când vede olteanul girafa”.

„Aş vrea să dezvoltăm un proiect de trenuri pe hidrogen şi am avut discuţii cu industria, dar m-aş bucura să fim, ca să folosesc un termen din domeniul start-up-urilor de IT, adică să luăm o tehnologie în fază incipientă. Asta ne-ar permite să folosim bani europeni şi să atingem obiectivele globale europene în ceea ce priveşte emisiile de carbon”, a spus Cătălin Drulă la conferinţa Zilele Feroviare, citat de Hotnews.

Trenurile pe hidrogen sunt mai scumpe decât cele electrice

Ministrul consideră că dezvoltarea acestei industrii ne-ar putea ajuta și va contribui la promovarea acestei tehnologii.

„Ne-ar putea ajuta şi să dezvoltăm o industrie şi cred că cel mai bine, dincolo de strategii, vorbe şi hârtii, este când o faci prin exemplu. O să folosesc o expresie: când vom vedea trenul pe hidrogen, când vom merge cu el şi vom vedea că este o tehnologie fezabilă şi în operare, cred că asta va contribui la promovarea acestei tehnologii”, a mai spus ministrul.

Țările care stau cel mai bine la trenuri pe bază de hidrogen sunt Olanda, Germania, Austria și Italia, iar toate testele din Europa au fost făcute cu trenuri Alstom.

Cu toate acestea, trenurile pe hidrogen rămân de nișă, pentru că, deși sunt ecologice și silențioase, sunt mult mai scumpe decât trenurile electrice. În plus, hidrogenul ocupă un volum mult mai mare decât dieselul și deci un tren pe hidrogen nu are o autonomie mare și nici nu sunt fezabile pentru viteze de peste 140 km/h.