Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu a vrut să impresioneze marți seară. Acesta a postat pe pagina personală de Facebook diploma sa de studii, eliberată de o universitate din Viena. Mai exact este vorba despre Vienna University of Economics and Business, din Austria.

Pe lângă diploma de studii, ministrul a mai publicat şi un atestat privind echivalarea ei cu o diplomă de master în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.

De menționat este faptul că documentul de atestare are sigla Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul Gabriela Marilena Leţcai.

Ministrul Sănătății și-a publicat diploma

Potrivit documentului, ministrul Sănătății și-a finaliazat studiile în toamna anului 2011, în Austria.

“În baza O.M.E.C.Ş. nr. 5269/2015 şi a avizului de legalitate nr. 1138 acordat de către Direcţia Generală Juridic la data de 15.01.2016, se atestă că diploma de studii, eliberată de Vienna University of Economics and Business, Republica Austria, la data de 04.10.2011, domnului Vasile-Voiculescu Vlad, se echivalează cu diplomă de master (ciclul II) în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.

Prezentul atestat cuprinde şi ciclul de licenţă pentru care nu i s-a eliberat o diplomă distinctă, conferă aceleaşi drepturi cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior similare, acreditate, din România şi este valabil cu prezentarea diplomei menţionate mai sus în original”, se arată în documentul publicat de Vlad Voiculescu.

Sunt doar minciuni

Totodată, ministrul Sănătății a dezmințit, la Realitatea PLUS controversele legate de studiile sale de la Viena.

Ministrul Sănatății a mai vorbit și despre declarațiile de avere, dar și de joburile avute la Viena.

„Am auzit doar ca e ceva in neregula cu diploma mea de la facultate, ca aveti probleme cu declaratia mea de avere. (…) Am publicat diploma acum trei luni pe contul meu de Facebook. Exista de asemenea un raport al agentiei France-Presse, care a verificat veridicitatea acelei diplome. (…) Ati putea sa scrieti universitatii. Ati vorbit despre diploma mea, ati verificat doar un curs.

Exista un atestat al Ministerului Invatamantului. (…) Cand am depus declaratia de avere in luna septembrie 2020, am depus declaratia de avere pentru veniturile din anul 2019, ultimul an fiscal. In 2021, am depus pentru anul fiscal 2020. Nu e nicio problema. Aveti toate declaratiile mele de avere, le puteti consulta. Ati verificat declaratia mea de vedere din 2016?

Va rog sa o postati pe ecran, am trait din economii. (…) Am terminat masterul la Viena, cele doua cicluri erau impreuna. Nu se aplicase programul Bologna. Am terminat masterul in 2011, la Viena. Nu am fost niciodata broker, am lucrat la o banca. La banca lucram ca junior, era o pozitie in care lucrau studentii. Salariul era de 1070 de euro. Tot ce ati spus despre mine sunt minciuni ordinare”, a spus ministrul.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin