Ministrul Muncii aruncă bomba despre salariul minim. Toți cei cu studii superioare sunt vizați

Salariul minim brut se va aplica diferenţiat în funcţii de studii - medii sau superioare, cu completarea că în cazul studiilor superioare este necesară vechimea de un an în specialitatea studiilor.

"În privinţa salariului minim, problema este un pic mai complexă şi aici vorbim despre dialog. Noi, Guvernul, avem dialog şi cu sindicatele şi cu patronatele. Suntem obligaţi, sau este îndatorirea noastră ca şi guvernanţi, să avem acest dialog. (...) Aşa cum am spus, cum cred eu că îi stă bine unui Guvern, discutăm şi cu sindicatele şi cu patronatele. La discuţiile cu sindicatele a fost această insistenţă să introducem acea diferenţiere pe 15 ani vechime. Am introdus acea diferenţiere. Am discutat şi cu patronatele (...) ne-au explicat, mai ales cele din industria textilă, din lohn în special, că ar fi o povară suplimentară pentru ei, care s-ar putea să le creeze probleme. Şi atunci am stat şi am cumpănit şi am spus: 'Domnule, deocamdată o lăsăm aşa şi mergem pe ce am promis în programul de guvernare,” a declarat Marius Budăi.

Budăi a precizat că s-a amânat aplicarea salariului minim brut diferenţiat de la 1 noiembrie după ce Guvernul a înţeles nevoia de predictibilitate a mediului de afaceri.

Noi trebuia să aplicăm - ne-am gândit la un moment dat şi au fost discuţii - să aplicăm de la 1 noiembrie. Discutând cu mediul de afaceri, înţelegând nevoia lor de predictibilitate am spus: 'Domnule, amânăm aplicarea lor', tot cu gândul de a te apleca la dialog, că până la urmă eu cred că asta e cheia succesului şi asta ar fi cheia succesului probabil în oricare societate - dialogul între noi, să ne spunem tot ceea ce avem de spus - şi am ajuns la această formulă", a subliniat acesta.

Executivul a adoptat vineri, 7 decembrie, hotărârea prin care este majorat, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut la 2.080 lei şi, respectiv, la 2.350 lei pentru angajaţii cu studii superioare, premierul Viorica Dăncilă dând asigurări că salariile şi pensiile vor continua să crească potrivit legii.