Ministrul lui Cioloș recunoaște: am ajutat PSD!

Raluca Prună, fost ministru al justiţiei, spune că nu trebuia să existe guvernul Cioloş, ci să fie alegeri anticipate, pentru că perioada de executiv tehnocrat a dat ocazia PSD să-şi revină. Zilele acestea, Prună este atacată dur chiar de către susţinătorii PSD, care spun că ea ar fi autoarea raportului MCV care critică dur România. Prună a comentat, pe Facebook, şi această situaţie, negând ferm acuzaţiile.

“Pe culmile manipulării. Dacă nu ştiaţi, sunt autoarea raportului MCV, e scris de mine\uD83D\uDE1C Sau ca să citez exact din exprimarea voit pretenţioasa, în fapt imbecilă de-a dreptul, a unuia care cică a fost demnitar al statului român (bietul stat), sunt ‘amprenta raportului MCV 2018’. Whatever this is. Istoricii analfabetismului funcţional vor descifra asta când timpul va fi venit. Trebuie să admit şi că sunt nerecunoscătoare. Că deşi m-a votat PSD în parlament acum 3 ani, o dată cu tot guvernul Cioloş, sunt azi împotriva PSD. Fals, sunt împotriva hoţiei indiferent de partid. Dar admit că am greşit , acceptând să stau într-un guvern tehnocrat când de fapt trebuia să avem anticipate. Am ajutat prin munca mea PSD să îşi revină şi să câştige alegerile. Asta este crucea pe care eu şi alţii din acel guvern o purtăm. Nu mai pun la socoteală că am contribuit efectiv la alegeri libere în 2016, nefraudate. Am dat viza de legalitate pe un act pe care apoi PSD l-a aruncat la gunoi.”, a spus actualul funcţionar european.