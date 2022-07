Acordul semnat la Istanbul reprezintă succesul militar al Ucrainei

Semnarea acordului de la Istanbul dintre Rusia și Ucraina, cu privire la exportul cerealelor ucrainene, a putut avea loc doar datorită succeselor militare ale țării conduse de Volodimir Zelenski, spune ministrul Infrastructurii al acestei țări, Oleksandr Kubrakov.

El a intervenit în cadrul unei emisiuni televizate și a precizat că recucerirea Insulei Șerpilor este un moment importat, referindu-se la o mică insulă situată în apropierea porturilor ucrainene importante de la Marea Neagră.

Pe de altă parte, el a mai spus că Ucraina nu consideră că există vreun risc în ceea ce privește ajungerea navelor rusești în porturile ucrainene prin coridoarele verzi prevăzute în acord, deoarece acest lucru ar duce la un atac cu rachete asupra lor.

Pe de altă parte, acordul va fi valabil timp de 120 de zile, respectiv 4 luni, iar în acest timp vor fi transportate aproape 25 de milioane de tone de cereale din silozurile ucrainene înaintea strângerii noii recolte.

Un centru de coordonare comun (CCC) urmează a fi deschis în acest weekend la Istanbul împreună cu reprezentanţi ai tuturor părţilor şi ai ONU.

Inspectarea navelor la plecare în direcţia porturilor ucrainene va avea loc sub controlul CCC, într-unul din porturile din Istanbul, pentru a răspunde preocupărilor Moscovei, care vrea să aibă garanţia că cargourile nu vor aduce arme în Ucraina.

Au semnat acordul la Istanbul

Rusia și Ucraina au semnat vineri un acord istoric pentru redeschiderea porturilor ucrainene de la Marea Neagră pentru exporturile de cereale, sporind astfel speranțele că o criză alimentară internațională agravată de invazia rusă poate fi atenuată.

Acordul a încununat două luni de discuții mediate de Națiunile Unite și de Turcia, cu scopul de a ajunge la ceea ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a numit un „pachet” care să restabilească exporturile de cereale ucrainene și, în același timp, să faciliteze livrările de cereale și îngrășăminte rusești, în ciuda sancțiunilor occidentale dure impuse Moscovei.

Guterres a declarat că acordul deschide calea unor volume semnificative de exporturi comerciale de produse alimentare din trei porturi ucrainene cheie – Odesa, Cernomorsk și Yuzhny, iar ONU va înființa un centru de coordonare pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului.

„Astăzi, există un far pe Marea Neagră. Un far de speranță…, de posibilități… și de ușurare într-o lume care are nevoie mai mult ca oricând”, a declarat Guterres în fața adunării.