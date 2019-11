Monica Anisie, Ministru al Educației, susține că se va lupta pentru ca cei 6% din PIB să fie redirecționat către sistemul educațional. Cu banii alocați, ministru vrea să schimbe contrucția actuală a sistemului de educație și mai ales să îi redistribuie către învățămâtul preuniversitar, pentru că, potrivit acesteia, „problemele cele mai mari sunt în preuniversitar”. De asemenea, o parte din bani se vor duce și către cercetare.

„Nu numai că susțin, mă voi lupta pentru acest 6% din PIB și l-am anunțat deja pe domnul ministru Cîțu încă din momentul în care am mers la audieri că aceasta va fi ținta pe care eu mi-o propun și va avea în mine un adevărat luptător. Declarațiile mele au fost scoase din context. Eu atunci am spus doar că la momentul acesta acei 6% din PIB, banii respectivi, nu-i gândim să-i repartizăm în așa fel încât să fie funcționali, să ajungă acolo unde trebuie, să atingă elevul, profesorul. Pe construcția actuală cei 6% din PIB, dacă nu facem ceva să schimbăm construcția, și asta îmi doresc- vreau cei 6% din PIB tocmai ca să schimb construcția actuală. Pentru că trebuie să creștem costul standard, să dăm mai mulți bani pentru învățământul preuniversitar, să ne concentrăm pe preuniversitar mai mult în ceea ce privește finanțarea, pentru că problemele cele mai mari sunt în preuniversitar.

În același timp și în cercetare. Când eram secretar de stat am lăsat cercetarea la un buget și dacă creștea gradual cu 30%, cum calculasem atunci, ar fi atins ținta de 1% anul viitor, așa cum România se angajase. Am găsit bugetul la cercetare mai mic decât l-am lăsat în 2016. Nu mi se pare corect să nu spunem aceste adevăruri care există în sistem. Sunt adevăruri dureroase, dar trebuie spuse. Repet, voi lupta pentru cei 6% din PIB și așa cum multă lume mă cunoaște, voi încerca să cresc bugetul educației și să cresc costul standard per elev și per student”, a precizat Ministrul Educației.

Un alt subiect abordat de Ministrul Educației este structura examenelor de evaluare. Se pare că, anul acesta nu se va schimba nimic. În ceea ce privește elevii de clasa a a VII-a, ministrul consideră că aceștia ar trebui să dea examenul după o altă structură. Potrivit ministrului „copiii nu sunt pregătiți pentru a susține o evaluare națională transdisciplinară”.

„Anul acesta școlar toată lumea cunoaște cum se dau examenele, și structura subiectelor, au fost puse deja modelele pe site-ul Ministerului Educației, al Centrului de Evaluare și Examinare, deci există structura deja formulată. Nu se schimbă nimic anul acesta referitor la examene anul acesta 2019-2020, ca să fie foarte clar. În ceea ce privește elevii care se află acum în clasa a VII-a, conform legii actuale, aceștia ar trebui să dea examenul după o altă structură. După cum cred că multă lume știe există deja în Parlament o inițiativă legislativă de modificare a legii care să îi lase pe copii să-și continue parcursul așa cum l-au început. Noi nu am exprimat încă un aviz pe legea respectivă, dar ceea ce trebuie să spunem și să recunoaștem, eu vin din sistem și am predat la clasa a VII-a, este că acești copii nu sunt pregătiți pentru a susține o evaluare națională transdisciplinară. Prin urmare, cred că prorograrea termenului aplicării acestui articol din lege este o soluție pentru copiii aceștia care nu au fost pregătiți. Toată lumea spune că acești copii fac din generația de sacrificiu. Nu-mi place să spun așa, dar s-a întâmplat pentru că ei au prins toate schimbările, toate modificările. Și cred că nu este corect față de un copil de clasa a VIII-a ca la anul să dea un examen pentru care nu a fost pregătit”, a mai spus Monica Anisie.

În ceea ce privește elevii care nu iau 5 la examenul de evaluare și sunt obligați să se orienteze către școlile profesionale, Monica Anisie consideră că această decizie este una discriminatoriu. Ministrul Educației optează pentru scoaterea acestei măsuri.

„Este o decizie deja luată, însă ea a fost contestată atât în contencios administrativ, cât și la CNCD. Consider că este o măsură discriminatorie. Nu putem obliga așa dintr-o dată, fără să pregătim sistemul, fără să avem un studiu, să vedem ce se întâmplă cu acei copii, de ce ajung să nu ia 5? De ce ajung în clasa VIII și nu reușesc să ia minim 5? Subiectele sunt construite în așa fel încât să poată lua nota 5. Această măsură o consider discriminatorie și astăzi avem o întâlnire cu colegii din minister pentru a lua o decizie, în sensul în care am putea pentru anul acesta școlar să scoatem această măsură. Să facem un studiu împreună cu Institutul de Științe ale Educației, să vedem care sunt cauzele și care ar fi măsurile pe care am putea să le luăm noi ca Minister al Educației, Inspectoratele Școlare, dar mai ales unitățile de învățământ preuniversitar, acolo unde profesorul trebuie să se preocupe să obțină nota 5”, a mai precizat Ministrul Educației.

În egală măsură și examenul de bacalaureat rămâne la fel în 2020. Ministrul susține că va pune în discuției și acest subiect pentru anul școlar următor.

„Anul acesta sub nicio formă nu se poate schimbă nimic la bacalaureat. În 2016 am mai avut o consultare publică pe tema aceasta. Este prevăzut în lege modul în care se organizează bacalaureatul. Ori pentru a face o modificare pe structura bacalaureatului trebuie să fie o modificare pe lege. Au fost atunci voci care au spus că fie trebuie să scoatem acele competențe sau să le păstrăm dar cu note, a mai fost cândva și cu note, că în felul acesta i-am motiva pe elevi să învețe și să se pregătească mai bine și pentru acele compentențe. Au fost voci care au spus că nu sunt utile pentru elevi, prin urmare să le scoatem. Numai că există în felul acesta o consultare contradictorie, adică unii spun într-un fel, alții spun în alt fel. Trebuie până la urmă să iau o decizie. Cred că voi deschide și acest front, pentru că mai este o problemă legată de bacalaureat, pe care mi-au semnalat-o și în emailurile pe care le-am primit de la elevi. Este vorba de acea a treia probă scrisă, la alegere, în funcție de profil pentru liceele tehnologice, pentru liceele vocaționale. Ar trebui să le dăm posibilitatea să-și aleagă una dintre materiile la care ei s-au specializat. Îmi doresc să deschid și acest front pentru anul școlar următor. Nu pentru anul acesta. Anul acesta nu se poate face nicio modificare și nici nu sunt adepta modificărilor din timpul anului școlar, pentru că mi-am dorit întotdeauna să conturăm niște decizii pentru viitor, nu în timpul anului școlar să facem lucrul acesta”, a conchis Monica Anisie.

