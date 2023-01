Ministrul de Externe din Ucraina vrea ca plafonul pentru preţul petrolului din Rusia să fie revizuit

Ministrul de Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, a declarat joi, 19 ianuarie 2023, că este timpul ca plafonul de 60 de dolari americani pe baril asupra preţului petrolului din Rusia, livrat pe cale maritimă, să fie revizuit pentru că preţul actual de piaţă pentru amestecul de petrol Ural din Rusia este mai mic de 50 de dolari americani pe baril.

„Ucraina este încrezătoare că este timpul să se revizuiască plafonul preţului petrolului, având în vedere că preţul actual de pe piaţă pentru petrolul Ural este mai mic de 50 de dolari pe baril. Această decizie ar trebui să asigure o reducere drastică a veniturilor Rusiei pentru a finanţa războiul, atrocităţile în masă şi destabilizarea în Europa şi în alte părţi”, a scris, joi, Dmitro Kuleba pe contul lui de Twitter.

Ukraine is confident it’s time to review the oil price cap given the current market price on Urals is lower than 50 USD per barrel. This decision should ensure a drastic reduction in Russia’s income to finance the war, mass atrocities, and destabilization in Europe and elsewhere.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023