Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a efectuat marţi, 10 ianuarie 2023, o vizită neanunţată în Ucraina. Aceasta a ajuns la Kiev marți dimineață, cu un tren luat din Polonia.

După ce s-a întâlnit cu oficialii ucraineni, Annalena Baerbock şi ministrul de Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, s-au deplasat în oraşul estic Harkov, potrivit unor oficiali citaţi de cotidianul francez Le Monde.

Potrivit postului de televiziune RTL, vizita neanunțată a Annalenei Baerbock este prima vizită efectuată în estul Ucrainei de un membru al Guvernului de la Berlin de la începerea războiului în Europa de Est.

„Astăzi, eu şi Annalena Baerbock am vizitat într-un moment de război oraşul Harkov, unde Rusia a produs suferinţe enorme.

Harkov este acum un simbol al contraofensivelor ucrainene de succes, care demonstrează că Ucraina va câştiga, prin susţinere suficientă a partenerilor. Nu am niciun dubiu că va veni asistenţă militară suplimentară din partea Germaniei”, a scris, marți, Dmitro Kuleba pe contul lui Twitter.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023