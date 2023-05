Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a susținut, vineri, că sistemul de cercetare este foarte fragmentat în România. Prezent la deschiderea „Bucharest Tech Week”, aceasta a explicat că de la finalul anului trecut institutele au posibilitatea să fuzioneze.

„Sistemul de cercetare este foarte fragmentat la noi, sunt 47 de institute la Ministerul Cercetării, sunt 70 şi la Academia Română, sunt institute la nivelul universităților şi o sugestie imperioasă a Comisiei Europene a fost să ne concentrăm pe acest sistem, să încurajăm fuziuni, consorţii, chiar venirea unor institute lângă universităţi, la finalul anului trecut, jalon PNRR îndeplinit la timp”, a spus Burduja.

Salarizarea, în continuare o problemă

Potrivit acestuia, o lege permite în România institutelor să fuzioneze, să formeze consorţii de cercetare sau chiar să vină în coordonarea unor universităţi.

Ministrul a vorbit și despre salarizarea în sistemul de cercetare. Despre acest aspect, Burduja a susținut că este o problemă, mai ales la tinerii cercetători.

„Noi am reuşit să creştem bugetul cercetării cu 70% faţă de anul trecut”, a arătat Sebastian Burduja.

Salariul directorului general depinde de salarizarea debutanţilor

El a explicat că finanţarea de bază, „programul nucleu”, a crescut de la aproximativ 500 de milioane de lei la 740 de milioane de lei. Acest lucru le permite directorilor generali ai institutelor să îşi plătească mai bine angajaţii, inclusiv pe tinerii cercetători.

„Astăzi am semnat un ordin care stabileşte metodologia de salarizare a directorilor generali şi este pentru prima dată când am făcut salariul directorului general să depindă de salarizarea debutanţilor. Deci, ei au tot interesul să plătească un debutant, un cercetător tânăr foarte bine”, a adăugat Sebastian Burduja.

Buget mai mare pentru cercetare

De altfel, în urmă cu 10 zile, premierul Nicolae Ciucă a declarat că a reușit în acest an să aloce cercetării un buget semnificativ mai mare. El a spus că a susținut toate activitățile care s-au desfășurat la nivelul Ministerului Cercetării, dar a recunoscut că acest lucru nu a fost ușor.

„Nu a fost ușor, pentru că de-a lungul timpului am discutat cu dumnealui (n.r. ministrul Cercetării), cu toți cu cei pe care i-am rugat să vină să ne sprijine în proiectul acesta de relansare a cercetării și inovării, în sensul în care am vrut soluții, soluții practice, în sensul în care am dorit ca cercetarea și inovarea să se concretizeze în proiecte care au aplicare în practică”, a spus premierul.

El a mai dezvăluit atunci că i–a promis lui Burduja că, dacă vine cu un plan, va face tot ceea ce este posibil, astfel încât să fie alocat un buget pe măsura acestui sector.