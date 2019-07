„Ministerul Turismului vine cu un sprijin de 18 milioane de euro, însă am convingerea că preşedintele Gabriel Zetea şi Consiliul Judeţean Maramureş vor ajuta administraţia locală din Borşa la partea de cofinanţare a investiţiei. Ştiu că proiectul telegondolei a demarat în anul 2009, însă pe parcurs lucrurile s-au blocat şi am fost nevoiţi să reluăm acest proiect. Şi, mai mult, consider că şi în Borşa trebuie să desfăşurăm turism 365 de zile pe an, fapt pentru care aştept ca primarul din Borşa să vină cu un proiect pentru a dezvolta un turism aparte şi pe timp de vară şi, împreună cu secretarul de stat, Bogdan Tomoiagă, vom face o promovare adecvată acestui oraş frumos, pentru a aduce cât mai mulţi turişti aici”, a declarat, în şedinţa CJ Maramureş care a avut loc în oraşul Borşa, Bogdan Trif.

Preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, a dat asigurări că administraţia locală va asigura cofinanţarea necesară telegondolei şi pârtiei de schi.

