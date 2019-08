Delfinariul din Constanţa va fi extins, în urma unei investiţii de 5,6 milioane de euro. Contractul de finanţare pentru proiectul „Extinderea Delfinariului, municipiul Constanţa” a fost semnat, miercuri, de ministrul Turismului, Bogdan Trif, şi de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu.

„Astăzi vom semna un proiect de finanţare a Delfinariului, un punct de atracţie turistic important pentru litoralul românesc. Îmi doresc foarte mult ca aceste investiţii să continue în special aici pe litoral, să reuşim ca împreună să definitivăm toată documentaţia pentru un nou acvariu care cu siguranţă va veni în sprijinul dumneavoastră de a atrage cât mai mulţi turişti pe litoral”, a declarat ministrul Bogdan Trif.

Investiţia era necesară, având în vederea creşterea de la an la an a numărului de turişti care vizitează Delfinariul, precizează preşedintele CJ Constanţa: „Numai în 2018 au fost peste 626.000 de turişti la Delfinariu şi la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. În 2015 şi 2016 era undeva la 100.000 de turişti. An de an a crescut numărul de turişti. La 1 iulie 2019 deja sunt 5-8% mai mulţi turişti comparativ cu 2018.”

Proiectul are o valoare de 5,6 milioane de euro, majoritatea banilor provenind de la bugetul Ministerului Turismului, Consiliul Judetean Constanţa urmând să vină cu 30% din suma necesară. Durata proiectului este de 24 de luni de la data ordinului de începere a execuţiei lucrărilor, în prezent desfăşurându-se procedura de achiziţie publică.

Proiectul prevede realizarea unui bazin de antrenamente de aproximativ 600 de metri pătraţi, care va fi dotat cu o platformă de eşuare dublă (pentru doi delfini) şi va prezenta particularităţi specifice mediului natural, creând astfel condiţii de tip lagunar, inclusiv o zonă cu porţiune nisipoasă. În plus, va fi realizată şi o staţie de filtre şi una de pompare pentru menţinerea calităţii apei, dar şi un sediu administrativ în care vor fi camere pentru antrenori, pentru prepararea hranei delfinilor, magazie şi vestiare cu duşuri.

Te-ar putea interesa și: