A fost adoptat bugetul pentru 2023 al MMAP

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat miercuri, 14 decembrie 2022, că bugetul său pentru noul an a fost adoptat, fiind depuse şi admise 29 de amendamente. Cu această ocazie, Tanczos Barna a anunțat că bugetul pentru 2023 va asigura continuarea proiectelor deja începute și că vor fi bani suficienți pentru lucruri care nu au fost niciodată făcute. Din punctul lui de vedere, bugetul pentru noul an al MMAP este unul de perspectivă.

„Propunerea de buget pentru MMAP în 2023 este de 3,856 miliarde de lei credite bugetare, în creştere cu 72,48%, faţă de anul anterior, respectiv 22,957 de miliarde de lei credite de angajament, cu 30,71% mai mult faţă de 2022. Creşterea bugetului MMAP pe anul 2023 este datorată, în principal, implementării proiectelor cu finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă”, scrie într-un comunicat de presă emis de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

„Conform bugetului votat în Parlament, am grupat sumele de bani în 2023 în aşa fel încât să putem continua programele pe care le-am început, dar am stabilit şi obiective noi care nu au fost implementate de cel puţin 15 ani, în ciuda obligaţiilor legale. Cel mai mare pas înainte în bugetul pe 2023 este plata despăgubirilor pentru restricţiile forestiere asupra ariilor protejate Natura 2000, ceea ce nu s-a făcut niciodată în ţară până acum, în ciuda obligaţiilor legale.

Am inclus acest lucru sub forma creditelor de angajament, astfel încât plăţile pot începe după luna iunie a anului viitor. Am prevăzut, de asemenea, finanţare pentru plata compensaţiilor existente deja. Din acest buget, vom putea plăti toate compensaţiile aferente anului 2022 şi vom acoperi jumătate din 2023”, a declarat, miercuri, Tanczos Barna.

S-a mărit suma acordată pentru creşterea cailor şi hergheliilor administrate de ROMSILVA

Potrivit spuselor sale, după ce creşterea cailor din rasă lipiţană a fost adăugată pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii a UNESCO, s-a mărit suma acordată pentru creşterea cailor şi hergheliilor administrate de ROMSILVA.

„De asemenea, am alocat fonduri pentru investiţii în domeniul apelor, pentru protecţia împotriva inundaţiilor, infrastructura de gestionare a deşeurilor, împăduriri şi modernizarea infrastructurii de monitorizare meteorologică. Totodată, cele 17 instituţii din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor au asigurate din bugetul pentru anul viitor fondurile necesare, astfel încât acestea să poată funcţiona fără probleme, iar ministerul să îşi poată derula, mai eficient, programele prin intermediul Fondului de Mediu”, a adăugat Tanczos Barna.

Potrivit MMAP, comparând perioada dintre 2019 și 2020 cu perioada cuprinsă între 2021 și 2022, se poate observa o creştere de aproape cinci ori a resurselor alocate pentru proprietarii de păduri care sunt impactaţi de deciziile la nivel central în ceea ce priveşte zonele protejate.

„Ca urmare a inventarierii programelor derulate prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), sumele alocate acestora, vor fi majorate”, scrie în acel comunicat de presă.

„Din bugetul rectificat al AFM avem deschise programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, până la 31 ianuarie (2023, n.r.). Anul viitor vom creşte sumele alocate pentru maşinile electrice, vom deschide o sesiune pentru flote comerciale, vom deschide încă o sesiune de proiecte pentru fotovoltaice. Acolo mergem pe o descentralizare şi un buget de 3-4 miliarde de lei, astfel încât să trecem de la 45.000 de dosare la peste 100.000 de dosare şi să sprijinim cetăţenii. Căutăm surse de finanţare suplimentare din fondurile europene, astfel încât să putem suplimenta bugetul gestionat de AFM şi venim şi cu celelalte programe, care sunt deja clasice şi le păstrăm, cel puţin în cazul AFM”, a explicat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.