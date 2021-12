Prezentatorul TV Mihai Gâdea și-a mărturisit experiența personală din 2021. Acesta a povestit că a trăit un moment important din postura sa de tată de fată. Recent, fiica lui, Karina, a terminat liceul și a fost admisă la o universitate de top din străinătate. Un motiv de bucurie enormă pentru tatăl ei.

„Anul acesta mi s-au întâmplat câteva lucruri bune. Karina, fiica mea, a terminat liceul, a intrat la o universitate extrem de prestigioasă, foarte tare. A fost o experiență care m-a marcat. Îți dai seama cum este când îți termină copilul liceul, pleacă la studii în afară, și nu pleacă oriunde… Este genul acela de moment peste care nu ai cum să treci așa ușor. Încă stau și acum și, trăgând linie cu privire la acest subiect, am sentimentul că nici măcar nu am înțeles, cu adevărat, ce s-a întâmplat”, a povestit Mihai Gâdea.

De asemenea, Mihai Gâdea l-a întrebat pe Mircea Badea dacă el a fost marcat de acest an, moment în care prezentatorul TV a oferit un răspuns care a uimit telespectatorii de acasă, din nou.

„Spun sincer că sunt surprins că mai sunt în viață”

Mircea Badea a mărturisit că se bucură în fiecare Revelion că a trecut un alt an și că totul a mers bine. Acesta a spus că este surprins că nimic rău nu i s-a întâmplat, deși a făcut „atât de multe tâmpenii în această viață și atât de multe prostii.”

„În principiu, eu, când se încheie un an, mă bucur. Niciodată nu zic: <Bă, ce an minunat a fost, păcat că s-a încheiat!> Eu spun sincer că sunt surprins că mai sunt în viață. Sunt absolut șocat de această treabă. Atât de multe tâmpenii am făcut în această viață și atât de multe prostii continui să fac încât cred că o delegație de îngeri păzitori au făcut multă febră musculară, dând din aripi lângă mine, pe sistemul <Hai să-l mai salvăm pe prost și anul ăsta.> Sunt mirat până la surprindere de această întâmplare”, a zis Mircea Badea la Antena3.