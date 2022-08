Două femei l-au mințit pe Mihai Bendeac că este tatăl copilului lor

Cu ani de zile în urmă, două femei au încercat să îl convingă pe marele comediant că a devenit tătic. Juratul de la iUmor a fost contactat de două femei însărcinate, care pretindeau că el ar fi tatăl copilului lor. Una dintre aceste femei era doar o adolescentă de 18 ani, așa că Mihai Bendeac a fost nevoit să îi contacteze părinții pentru a rezolva neînțelegerea.

„Aproape sigur că sunt steril, nu ai cum. Până la vârsta asta mi s-a întâmplat de două ori să vină cineva să spună: Am rămas însărcinată. O dată s-a demonstrat ulterior că era o nebunie de 18 ani, ca să arate nu știu ce. Noroc că am vorbit cu mama ei.

A doua oară, cineva care nu mi-a mai dat un semn vreo patru luni de zile, după care mi-a trimis mesaj că e în Paris, în orașul iubirii și mi-a dat o fotografie, o ecografie și cu mâna ei cu perfuzia. Mi-a trimis ecografia ca să vadă cum reacționez, au fost niște lucruri pe care nu le pot reproduce aici. După care mi-a trimis acea fotografie cu branula la câteva zile distanță și mi-a zis: Hai că ai avut noroc, am făcut avort spontan”, povestea Mihai Bendeac, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Relații lui Mihai Bendeac

În cadrul aceluiași podcast, marele comediant a acceptat să vorbească despre diverse aspect din viața sa privată. Deși nu a mai făcut-o până acum, vedeta a adus în discuție partea amoroasă a vieții sale.

Mihai Bendeac a vorbit deschis despre toate relații pe care le-a avut până acum. Marele actor a mărturisit că a avut doar trei relații serioase, cea mai lungă dintre ele fiind de un an.

„Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu au mai văzut prezervative. Mă mir că am scăpat până acum. Am avut Chlamydia de vreo două ori.

Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile. Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!”, a dezvăluit Mihai Bendeac.