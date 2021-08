Într-un interviu acordat pentru evz.ro, Mihaela Rădulescu a vorbit despre plăcerile ei culinare, dar și despre meniul pe care îl are imediat cum ajunge în România.

Mai exact, vedeta susține că primul lucru pe care îl mănâncă atunci când ajunge în România este un sandviș cu parizer și muștar de Tecuci. Totodată, aceasta a mai adăugat că această plăcere nevinovată i-a rămas din perioada facultății, atunci când nu avea bani și mânca doar parizer.

Ea a mai menționat că a încercat să meargă pe un meniu vegan și în general mănâncă sănătos, dar nu se abține nici de la dulciuri.

„Nu aveam bani în facultate și îmi aduc aminte că parizerul era viața mea, mai ales când îl prindeai pe ală proaspăt, roz așa, și tăiat foarte subțire, și cu pâinea aia caldă, franzela aia albă. Deci eu nu am o problemă cu asta, cum nu am o problemă cu nimic din ce înseamnă mâncare românească. M-am surprins mâncând mult mai vegetarian, dar eu nu sunt extremistă, nu îmi place să zic că sunt de mâine vegetariană.

Mănânc foarte multe legume și fructe, mănânc oarecum sănătos, mănânc destul de cumpătat în sensul că nu mănânc mult nici din lucrurile care îmi plac, dar mănânc dulciuri, mănânc de toate”, a povestit Mihaela Rădulescu pentru EVZ.

Mihaela Rădulescu mănâncă orice

Totodată, vedeta a mai adăugat că nu se poate abține de la parizerul cu muștar, chiar dacă știe că nu este prea sănătos. Mihaela Rădulescu susține că nu se abține de la nimic, nici măcar de la dulciuri, adăugând că are un metabolism sănătos care e susținut de plăceri nu doar de restricții alimentare.

„Atunci când vin în România îmi este poftă fix de lucrurile cele mai nesănătoase, cele mai românești. Nu există venire în România, la muncă, fără să nu mănânc un sandviș cu parizer și cu muștar din ăla românesc. E o chestie pe care nu o pot controla și nici nu vreau să o controlez pentru că e o plăcere pe care mi-o fac. Cum e și amandina și alte lucruri de care nu simt nevoia să mă despart, oricâte teorii despre nutriție și sănătate mi-ai ține. Sunt plăcerile mele, iar eu cred mai tare într-un metabolism sănătos susținut și de plăceri, nu numai de restricții”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

Vedeta a mai declarat că inclusiv colegii de la Pro Tv știu de plăcerea ei, iar uneori o mai întreabă în pauzele de filmare dacă dorește să mai mănânce. Ea a mai povestit că nu are intoleranțe și nici alergii, având oportunitatea să mănânce orice, la orice oră, pentru a-și putea face poftele.

„Mă plasează gustul parizerului unde vreau eu, în Rai. Am o plăcere când o mănânc și nu mă interesează. Colegii mei din PRO știu toți de această plăcerea mea și când ne mai întreabă cu ce să ne mai aducă în pauzele de filmare, eu nici nu trebuie să zic că ei știu că mie trebuie să-mi aducă parizer și muștar. E deja subînțeleasă această situație. Eu am și noroc cumva că nu am intoleranțe, nu am alergii, nu am restricții de genul ăsta și repet mănânc foarte sănătos, după care brusc poți să mă vezi ori cu o sharoma în mână, ori cu un parizer, ori cu ceva de care îmi e poftă și de la care nu vreau să mă opresc pentru că mi se pare mișto să-ți faci și poftele”, a mai spus vedeta.