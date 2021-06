Președintele Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui, Dorin Cojocaru sisține că nu înțelege cum a ajuns produsul pe piață în condițiile în care aceasta ar fi avut probleme.

Totodată, el a explicat modul în care produsele sunt fabricate și apoi distribuite până la rafturile magazinelor. Potrivit acestuia, există o aparatură specială pentru managementul calității, iar produsele terbuie verificate înainte de a fi livrate la magazine.

Dorin Cojocaru susține că produsele stau inclusiv în carantină, se fac analizele, apoi li se dă drumul pe piață.

„Autoritățile de stat au controlul oficial. Se duc prin sondaj. Noi trebuie să verificăm în marja de 3-5% toată marfa care vine din comerțul intracomunitar, sau la sesizarea unui consumator.

Pe mine ce mă surprinde, ca specialist, ai toată aparatura aia de detectare a managementului calității. Plus că tu nu scoți produsul de pe bandă și îl duci direct în magazin. Îl lași trei zile în carantină. Îi faci toate analizele de 3-5 probe pe fiecare palet și după aceea îi dai drumul. Plus că ai contraproba. Chiar mă surprinde.”, a declarat Dorin Cojocaru, la Realitatea Plus.

Laboratoarele sunt doar pe hârtie

Președintele APRIL susține că România are nevoie de laboratoare care să analizeze calitatea produselor alimentare și nu doar de niște laboratoare pe hârtie. El a adăugat că sănătatea consumatorilor trebuie protejată, iar indiferent de controale, laboratoarele sunt cele mai importante.

„Avem doar laboratoare pe hârtie. Multe nu sunt dotate. La pesticide, din vreo 180 de kit-uri, doar 80 funcționează, dar dăm buletine de analiză că toate sunt negative. De exemplu, industria laptelui plătește la SGS Ungaria 400 de euro pe o probă de dioxină, că în România nu putem face. Câți bani se duc în Ungaria în loc să fie aici?

Trebuiau laboratoarele dotate, de ce? În momentul în care ai un control, ai laboratoare, ai analize protejezi sănătatea consumatorului. Poți să faci o mie de controale. Dacă nu ai laboratoare, cum dovedești în instanță că ai dreptate?”, a explicat Dorin Cojocaru.

De menționat este faptul că, reacția președintelui APRIL vine în contextul în care, luni, 7 mai, compania producătoare The Family Butchers a anunțat că retrage de pe piață Martinel Mortadella, 90g, toate produsele existente cu termenul de valabilitate până la data de 05.07.2021, precum și Martinel Mortadella din carne de pasare 90g, toate produsele cu termenul de valabilitate până la data de 01.07.2021.

Totodată, compania preciza că aceste produse nu sunt pericol pentru sănătate, anunța ANSVSA.