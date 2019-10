Lucrările care condiţionează punerea în funcţiune, cu călători, a Magistralei 5 de metrou pot fi realizate până în luna decembrie 2019, a declarat marţi directorul general al Metrorex, Marin Aldea.

”Lucrările care condiţionează punerea în funcţiune cu călători a Magistralei 5 de metrou pot fi realizate până la sfârşitul anului, în luna decembrie. Pentru asta am insistat şi am somat constructorul să îşi facă treaba. Nu lucrăm în locul constructorului. Mai mult decât am merge pe şantier, a-i soma să îşi facă treaba pentru că noi avem bani în buget…ţinta noastră este decembrie, dar nu depinde de noi”, a afirmat Aldea, după deschiderea evenimentului Zilele Feroviare.

Potrivit acestuia, structura a fost realizată în proporţie de 97%, iar finisajele – 85%.

”Întrucât suntem în proces cu Asocierea Astaldi, nu pot să vă spun că există un termen exact pe care ei să şi-l asume sau nu. Ei l-au asumat public şi au spus decembrie 2019. Asta am spus şi noi, asta a spus şi domnul ministru, asta v-o repet şi pentru asta noi insistăm. Merg pe şantier săptămânal şi chiar şi de mai multe ori pe săptămână şi de fiecare dată am grijă, dacă găsesc probleme, să notific constructorul să accelereze lucrările şi să îşi respecte angajamentele asumate”, a continuat directorul general al Metrorex.

Întrebat dacă va fi penalizat constructorul în cazul în care nu termină lucrarea, Aldea a spus: ”Sigur, sigur”.

În ceea ce priveşte datoriile către firma de mentenanţă, Aldea a informat că în următoarele zile se va semna actul adiţional la contractul de servicii publice şi se vor întruni condiţiile legale pentru deschiderea de finanţare.

”Am avut discuţii pe această temă cu domnul director general de la Alstom şi în zilele următoare vom plăti prima tranşă din datorie urmând ca până la finele acestui an să plătim întreaga datorie. Litigiul nu influenţează automatizarea pe M5. Nu are nicio legătură. Pentru sistemul de siguranţă şi automatizare a traficului avem bani prevăzuţi în buget, deci nu există niciun motiv ca ritmul lucrărilor să fie diminuat”, a susţinut el.

Te-ar putea interesa și: