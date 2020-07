Noul album va purta numele de ”Metallica and San Francisco Symphony: S&M 2” și va conține cele mai cunoscute piese ale trupei. Acestea vor fi reinterpretate pe acorduri de muzică simfonică.

Albumul a fost înregistrat în septepmbrie 2019, la San Francisco, în doar două zile. Cel de-al doilea album live vine fix la timp pentru marcarea celor 20 de ani de la lansarea primului album ”S&M”.

Primul album a reușit să ajungă pe locul 2 în Top Billboard 200 iar de la lansare și până acum a primit 5 premii platină din partea RIAA.

Concertul ”S&M 2” a fost în cinematografe

În octombrie 2019, înregistrarea video a concertului care poartă numele noului album a fost prezentată în întreaga lume. Filmul a fost prezentat în peste 3.700 de cinematografe din întreaga lume.

Acesta a fost bine primit de fani, având în vedere că box office-ul filmului a fost de peste 5.5 milioane de dolari în întreaga lume. Site-ul de specialite IMDb a confirmat succesul filmului dacă este să luăm în considerare nota acordată – 8,8/10.

Acest lucru a clasat filmul prezentat de Metallica drept cel mai mare eveniment rock din cinematografie.

Trupa a lansat azi un trailer al versiunii pentru publicul larg al înregistrării. Totuși, acesta este diferit față de cel prezentat în octombrie anul trecut.

Când va fi lansat noul album și ce melodii conține

Metallica a anunțat că noul albul live va fi lansat anul acesta, pe 28 august. Pentru a satisface pe toată lumea, albumul va veni într-o varietate de formate precum: 4xLP vinil, 2xCd, DVD și chiar Blu-ray.

Noul album va aduce multă nostalgie fanilor, având în vedere că va conține celebrele ”imnuri”: ”Nothing Else Matters”, ”From Whom the Bell Tolls”, ”The Memory Remains”, ”One” sau ”Moth Into Flame”.

Rămâne să așteptăm noul album și să ne bucurăm, încă o dată, de piesele care au ajuns să fie fredonate de generații întregi.