„Mizerabil modul in care comunica PSD zilele acestea! Ieri am fost invitat la Realitatea, pe telefon fiind celebrul intelectual fost ministru al educatiei si actual senator PSD, dl Liviu Pop. I s-a dat microfonul si a debitat urmatoarele:

– PNL scade alocatiile cu 80%;

– PNL scade pensiile cu 26%.

Dupa care a inchis. Am atras atentia asupra minciunii:

– alocatiile cresc in fapt cu 20% (nu cu 100%);

– pensiile cresc cu 14% (nu cu 40%).

Evident ca omul stia ce enormitati debitase si disparuse… Mizerabil este si modul in care unii politicieni (in special PSD, dar nu numai) au facut legi care divizeaza efectiv natiunea, cum asmut pe unii roman impotriva altora!”, a scris Gabriel Biriș pe Facebook.

Modul în care sunt puse în pericol pensiile românilor

Gabriel Biriș este de părere ca întreg sistemul de pensii a fost condamnat prin noua lege a pensiilor. Conform acestuia, legea respectivă a fost „votată din păcate și de imensă majoritate a deputaților PNL”.

„In emisiunea de ieri, intrebat fiind de parerea mea asupra modului in care sunt puse in pericol pensiile romanilor, am raspuns ca intreg sistemul de pensii a fost condamnat prin noua lege a pensiilor, votata din pacate si de imensa majoritate a deputatilor PNL.

Era evident inca din 2019, ca acel calendar de crestere cu 200% a cheltuielilor (nu si a veniturilor!) cu pensiile in doar 3 ani (din 2019 in 2022), cheltuieli care oricum erau partial (dar semnificativ) deja finantate prin imprumuturi, va arunca in aer intreg sistemul de pensii publice.

Acum politicienii PSD incearca sa asmuta pensionarii (multi si din pacate saraci) impotriva restului. Sper sa nu reuseasca, desi mi-e clar ca cel putin la nivelul reprezentantilor pensionarilor discursul este clar: „nu ne intereseaza de unde platiti, legea spune 40%, nu vrem mai putin, e dreptul nostru”.

Asa cum i-am spus dlui Copil (reprezentantul pensionarilor, si el prezent in emisiune), cerand asta este ca si cum s-ar repezi sa ia mancarea din fata nepotilor, pentru a o manca el…

Stiu ca am fost dur si imi pare rau ca a trebuit sa o fac dar acesta e adevarul: deja o parte importanta din bugetul de pensii este acoperita exclusiv din imprumuturi. Orice crestere este finantata exclusiv din imprumuturi, inclusiv cea cu 14%. Sunt bani pe care nu ii avem, trebuie sa ii imprumutam!

Cand il auziti pe dl Catu spunand „avem bani in buget”, asta inseamna ca avem programat imprumutul. Nu avem bani! Ne imprumutam! Asta daca nu cumva ne ducem in junk, ca atunci nici asta nu mai pute face…

Imprumuturile astea trebuie date inapoi. De cine? De copiii, nepotii si stranepotii celor ca dl Copil”, a conchis Gabriel Biriș.