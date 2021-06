Klaus Iohannis a transmis un mesaj clar. Prezent la campania celor de la „Let’s Do It, Romania!”, de pe râul Argeş, şeful statului a vrut să dea un exemplu pentru protejarea naturii. Iohannis a strâns gunoaie în apropierea localității Dărăști, județul Ilfov.

Iohannis, atac dur la adresa acestor români

Înainte de participarea efectivă la eveniment, Klaus Iohannis i-a îndemnat pe români să participe efectiv la protejarea naturii, dar i-a criticat dur şi pe cei care aruncă gunoaie pe marginea drumului sau în râuri.

Mai mult, şeful statului spune că şi autorităţile locale trebuie să participe la această campanie, iar profesorii să-i înveţe pe elevi cum să menţină curăţenia în localităţile lor.

“Să facem curăţenie şi până pe 18 septembrie. Am venit aici să adunăm gunoaie care nu au înţeles că natura nu e groapă de gunoi. Am văzut gunoaie şi moloz pe marginea drumului. Marginea drumului şi albia râului nu sunt gropi de gunoi. Depinde de noi de cum arată mediul înconjurător. Trebuie să ne implicăm. Să facem ceva.

Astăzi vom aduna gunoaie de aici de pe malul Argeşului. Vreau să laud această acţiune. Este un exemplu. Mulţi sunt alături de noi. Autorităţile locale să fie alături de noi.

Depinde mult de primar şi de consilierii locali. Dascăşlii să îi facă pe tineri să înţeleagă că locul deşeurilor nu e în natură. Este momentul pentru acţiuni decisive şi pentru a proteja şi curăţa mediului. So let s do it. La treabă”, a fost mesajul preşedintelui.