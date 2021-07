Restricţii impuse pentru Congresul USR PLUS, în contextul pandemiei!

Toţi delegaţii vor trebuie să fie vaccinaţi împotriva COVID-19 pentru a putea participa la Congres. Ei nu vor putea vota nici măcar online dacă nu sunt vaccinaţi. Delegaţii care nu îndeplinesc această condiţie vor fi înlocuiţi de supleanţi, a anunţat Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS.

„Am avut o nouă şedinţă a Biroului Politic Naţional al USR PLUS. Am decis, în acest context, că participarea la Comitetul Politic şi la Congresul partidului va fi permisă doar membrilor USR PLUS, delegaţilor USR PLUS care sunt vaccinaţi, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua campania de vaccinare şi de a avea rezultate asumate şi mesaje foarte clare în această direcţie.

Este o decizie a Biroului Naţional foarte clară: participanţii la Comitetul Politic din 28 august şi la Congresul din 2-3 octombrie trebuie să fie vaccinaţi toţi. Delegaţii care nu sunt vaccinaţi nu vor participa la Congres. Nu vor vota, vor fi înlocuiţi de supleanţii care vor fi vaccinaţi”, a precizat Dan Barna, la sfârşitul şedinţei conducerii partidului.